Sabato alla libreria Ubik Adrian Fartade il fondatore del canale youtube Link4universe

giovedì, 25 aprile 2019, 15:25

Sabato 27 aprile alle ore 17.30 arriva alla libreria Ubik di Lucca Adrian Fartade il fondatore del canale you tuber Link4universe, un canale di divulgazione scientifica, uno dei più frequentati con 61 mila follower dove si parla di buchi neri, di Big bang o di cosa si può provare a...

giovedì, 25 aprile 2019, 11:40

Il secondo evento "I Fossi dell'arte" è in programma sabato 18 maggio dalle 16,30 alle 21,30 in via del Fosso a Lucca, dal n129-177. Gli artisti interessati possono contattare il pittore Fabrizio Barsotti, con studio in via del Fosso n153, o telefonare 3937498290. La strada sarà chiusa al traffico

giovedì, 25 aprile 2019, 11:10

Sarà il jazz del trio di Andrea Pellegrini ad animare la serata di domani (venerdì 26 aprile) al Caffè delle Mura. Composto da Andrea Pellegrini al piano, Guido Zorn al contrabbasso e Piero Borri alla batteria, il trio si esibirà a partire dalle 21:45 e proporrà musiche originali composte in...

giovedì, 25 aprile 2019, 10:30

Dopo il successo di 'Ogni maledetto giorno', il rapper Mostro torna con un nuovo disco e, ovviamente, non poteva mancare l'appuntamento con Lucca per la presentazione, dove arriva per la terza volta. Sabato 27 aprile, a partire dalle 14:30, infatti, Mostro sarà allo Sky Stone & Songs per presentare 'Illest...

giovedì, 25 aprile 2019, 09:59

La serata si è tenuta nella splendida location dell’auditorium di San Micheletto dove il presidente di Lucca Film Festival, Nicola Borrelli ha evidenziato il successo dell’evento svoltosi il 20 aprile all’interno della città in cui hanno partecipato 28 esercizi pubblici e 21 compagnie teatrali e di danza del territorio

mercoledì, 24 aprile 2019, 16:40

In occasione dell'edizione 2019 del Photolux Festival. Biennale Internazionale della Fotografia, Photolux e AFIP International, in collaborazione con 6Mois e Internazionale, promuovono un concorso internazionale dedicato al fotogiornalismo e intitolato a Romano Cagnoni