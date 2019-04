Cultura e spettacolo



Sabato primo appuntamento della stagione primaverile al Teatro Nieri

venerdì, 26 aprile 2019, 17:55

Sabato 27 aprile alle ore 21.15, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano riprende, dopo la quinta edizione del Festival Regionale “Il ToscaNello”, la lunga stagione primaverile amatoriale che si concluderà sabato 29 giugno, organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Lucca.

Questi i primi appuntamenti della rassegna (la rassegna proseguirà fino a SABATO 29 GIUGNOcon una proposta prevalentemente brillante, all’insegna delle prime assolute e della qualità).

La serata del buonumore

Sabato 27 aprile 2019 - ore 21:15

Compagnia AttorInsieme

“Camera con crimini” di Sam Bobrick e Ron Clark

Genere: commedia

Per gentile concessione della MTP Concessionari Associati s.r.l. (Roma)

Autori Emergenti

Sabato 4 maggio 2019 - ore 21:15

Compagnia Experia

IN PRIMA ASSOLUTA

“Questa è la guerra” commedia in tre atti di Andrea Ade Visibelli

Genere: commedia

La serata del buonumore

Sabato 11 maggio 2019 - ore 21:15

Compagnia Arte Teatrale Invicta

“La panacea di tutti i mali” tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini riveduti in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini

Genere: commedia in vernacolo

A tutta musica!

Sabato 18 maggio 2019 - ore 18:00

Compagnia VitaminaDance Junior

IN PRIMA ASSOLUTA

“Notti d’estate” di Fabrizio Magnani

Genere: musical

La serata del buonumore

Domenica 19 maggio 2019 - ore 21:15

Compagnia La Combriccola

IN PRIMA ASSOLUTA

“Mamma mia, questa tennologia!” commedia comica in leggero vernacolo lucchese di Marco Nicolosi

Genere: commedia in vernacolo

A tutta musica!

Sabato 25 maggio 2019 - ore 21:15

Compagnia VitaminaDance Junior

IN PRIMA ASSOLUTA

“Grasso è bello!” di Fabrizio Magnani

Genere: musical

….. PROSEGUE

Lo spettacolo

Camere con crimini è una commedia grottesca a tinte noir; con risate e colpi di scena all’insegna del mistero e dei brividi, destinata ad inchiodare alle poltrone gli spettatori anch’essi travolti dal turbinio di eventi e dal succedersi delle situazioni. L’intera vicenda si svolge all’interno delle camere del Bermude Hotel, nell’arco di un anno, e vede come protagonisti una donna, Arlene, confusa e combattuta tra la stabile routine col marito e la forte passione per l’amante, e due uomini, l’amante Mitchell, dentista belloccio, e il marito Paul, venditore di automobili, uomo banale e grigio, uniti tra loro da legami forti come… un nodo scorsoio! Nessuno dei tre riesce ad affermarsi con una propria personalità definita ed autentica e proprio i gesti estremi che tenteranno di compiere (gli improbabili crimini che avranno come vittime designate in sequenza: il marito, l’amante e infine la moglie) li renderanno progressivamente consapevoli del labile confine tra amore e odio e della necessaria interdipendenza del loro triangolo. Tradimento, gelosia, vendetta e intenti criminali sono gli ingredienti che rendono questa commedia frizzante, ricca di colpi di scena e situazioni paradossali nel progressivo scambio di ruoli: da tradito a carnefice, da amante a vittima, da idolo a desiderato defunto. Il continuo susseguirsi di situazioni esilaranti e cambi di prospettiva invitano implicitamente lo spettatore a riflettere sui suoi stessi legami sentimentali. Chi di noi può sentirsi davvero sicuro della persona con cui divide i propri giorni? Siamo in grado di decidere la rotta delle nostre vite, o navighiamo in balia dei flutti? Ha senso tentare di spiegarsi tutto ciò, o meglio sarebbe cullarsi in comode consuetudini? Gli autori, saggiamente, si guardano bene dal fornire risposte…

PERSONAGGI / INTERPRETI

Arlene Miller / Maria Pia Barsotti

Paul Miller / Massimo Todaro

Mitchell Lowell / Giordano Galloni

Scenografie: Rolando Abbarchi

Luci e audio: Rolando Abbarchi

Regia di ANDREA PINUCCI

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di € 8,00 (ridotto, per i bambini tra i 6 e i 12 anni, € 6,00 e speciale, per i tesserati F.I.T.A., mediante l’esibizione della tessera in corso di validità, € 4,00).

Tutti i programmi delle rassegne e dei Festival teatrali organizzati dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it (in aggiornamento).