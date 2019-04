Cultura e spettacolo



Secondo evento de "I Fossi dell'arte"

giovedì, 25 aprile 2019, 11:40

Il secondo evento "I Fossi dell'arte" è in programma sabato 18 maggio dalle 16,30 alle 21,30 in via del Fosso a Lucca, dal n129-177. Gli artisti interessati possono contattare il pittore Fabrizio Barsotti, con studio in via del Fosso n153, o telefonare 3937498290. La strada sarà chiusa al traffico.



"Un evento - spiega Barsotti - per valorizzare una zona poco conosciuta a causa dei troppi fondi vuoti da anni l'antica via della seta lucchese".