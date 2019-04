Cultura e spettacolo



Sky Stone & Songs: tutti gli appuntamenti del Record Store Day

giovedì, 11 aprile 2019, 11:40

Anche Lucca festeggia il Record Store Day, giornata dedicata alla promozione dei negozi di dischi indipendenti, attraverso l'uscita di pubblicazioni speciali e l'organizzazione di eventi. Sabato 13, infatti, lo Sky Stone & Songs effettua un'apertura straordinaria, con orario continuato dalle 10 alle 22, lasso di tempo durante il quale si svolgeranno piccoli eventi e momenti di approfondimento musicale.

Innanzi tutto, all'interno del negozio, sarà allestita la mostra 'Comics & Vinyl – Arte e Musica': esposizione di copertine 'a fumetti': un percorso antologico che porta il visitatore nell'immaginario di artisti che hanno raffigurato la musica attraverso la loro arte.

Alle 16 via alla musica dal vivo: la vetrina dello Sky Stone, infatti, ospiterà lo showcase e live dei Pearl Pusher. La band formata da Federico Taddeucci, Vittorio Bassan, Matteo Montuschi, Raffaele Molinaro e Nicola Grisafi, che si è fatta conoscere come tribute-band del Pearl Jam, porterà allo Sky Stone & Songs la sua musica che eseguirà dal vivo, nella vetrina di piazza Napoleone.

«Soul Kitchen», alle 19, invece è l'appuntamento che vuole abbinare la musica al drink & food: come? Con un aperitivo in musica. Un momento conviviale per festeggiare il 'disco nero' e brindare alla musica.

Infine, alle 20, viene celebrato il compleanno di un disco storico: 'In the Court of The Crimson King', album d'esordio deiKing Crimson, che, proprio in queste settimane, compie 50 anni: a parlare di questo fondamentale lavoro sarà René Bassani che illustrerà la sua nascita e l'importanza che ha avuto nel panorama musicale.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it