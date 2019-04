Cultura e spettacolo



Successo allo Spazio Salvetti con Officina Verzura

venerdì, 12 aprile 2019, 15:10

Dopo il grande successo della prima serata, torna a Spazio Salvetti il ciclo di incontri con Officina Verzura. Due gli appuntamenti previsti per la prossima settimana, che si svolgeranno nello spazio "aperto a tutte le forme della creatività" dedicato all'artista lucchese Andrea Salvetti, scomparso due anni fa. Spazio Salvetti è stato adesso riaperto come Associazione Culturale dalla moglie Patrizia Grotti, in collaborazione con la rivista di gastronomia Cook_inc., Magazzino 77, Bottega 2.0 e Studio Creativa.

Entrambi gli incontri in programma, che sono già sold out da giorni, non saranno degli eventi convenzionali, ma momenti di convivialità dove il cibo si fonderà con gli ospiti in un ambiente informale e accogliente.

Lunedì 15 aprile Andrea Scanzi parlerà di "De André – 20 anni dalla sua morte" accompagnato dalla musica della band lucchese Progetto in La Minore che reinterpreterà in modo creativo il repertorio del cantautore personalizzando gli arrangiamenti per offrire un prodotto che offrire un progetto musicale nuovo. Il Cibo&Convivio sarà a cura degli chef del Ristorante Giglio (Lorenzo Stefanini, Stefano Terigi e Benedetto Rullo) e di Massimo Bacci della Macelleria Bacci 1925 a Montignoso (MC). Per accompagnare le serate i vini saranno offerti dalla rete di produttori di Lucca BioDinamica, le birre da Birra Brùton e Birra Baladin e l'acqua da Acqua S. Bernardo. L'azienda Naturanda di Giorgio Bartoli collaborerà fornendo piatti ecologici, riciclabili e biodegradabili. Sarà presente anche la Libreria Ubik di Gina Truglio con i libri dell'ospite della serata. La serata verrà trasmessa in diretta streaming su DiTv.it.

Giovedì 18 aprile il ciclo di incontri terminerà con l'intervento Giampiero Mughini e Damiano Donati (Il Punto – Lucca) e Cristiano Tomei (L'imbuto – Lucca) a curare la parte conviviale.

Per informazioni: www.officinaverzura.com

Facebook e Instagram: Spazio Salvetti

Sito Web www.spaziosalvetti.com