Successo per il convegno sull'evoluzione del processo indiziario

lunedì, 1 aprile 2019, 08:43

Venerdì 29 marzo si è svolto il convegno dal titolo "Uomo indiziato, uomo condannato? Evoluzione del processo indiziario" che ha suscitato senza dubbio un notevole interesse visti gli oltre 100 avvocati del foro di Lucca, Pisa e limitrofi, presenti grazie agli eccellenti relatori che hanno intrattenuto i partecipanti con viva attenzione: ha introdotto con i saluti istituzionali il presidente della sezione penale del Tribunale di Lucca, dottor Gerardo Boragine, che ha fatto una relazione sulla prova scientifica ed il processo penale esaustiva e completa, poi ha portato i saluti il presidente della Camera penale di Lucca Eros Baldini, e l'avvocato consigliere dell'ordine di Lucca Pier Luigi Pellini, che si sono fatti parte attiva nell'organizzazione dell'evento. Moderatore del convegno il giovane avvocato Francesco Ungaretti dell'Immagine, promotore del convegno.



Poi è stato il momento dei primi relatori il dottor Gennaro Francione ed il professor Eugenio D'orio, che nell'occasione hanno presentato il loro libro "La criminologia dinamica. La via di Popper al Dna", i quali hanno esposto varie ed interessanti teorie sui problemi legate all'attuale sistema processuale.



Si sono susseguiti i relatori avvocato Irene Saba, avvocato Eraldo Stefani e dottor Davide Cannella, investigatore privato con importanti interventi.



Infine, per ultimo ma non per importanza, è necessario ringraziare la l'avvocato Arianna Tabarracci per l'impegno nell'organizzazione. Anche la collega Ilaria Rapazzuoli ha per la sua preziosa assistenza nell'organizzazione.