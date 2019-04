Cultura e spettacolo



Successo per la presentazione del libro "Il bisogno di un luogo per la cura"

sabato, 20 aprile 2019, 09:31

Durante la presentazione dinanzi ad un numeroso pubblico di avvocati si sono illustrate le problematiche della l. n. 180/1978, cd. legge Basaglia con particolare riferimento al tema degli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori: la sua applicazione parziale e territorialmente disomogenea, soprattutto il punto del prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio in contesti ospedalieri preparati a dare una risposta solo all'emergenza. Il noto primario dell'Ospedale Versilia, dottor Mario Di Fiorino ha fatto una ampia e chiara relazione tecnica e storica sulla psichiatria, sulla necessità di cura delle patologie anche nelle loro forme più gravi in strutture idonee, sottolineando come la situazione attuale crei molteplici problemi. Il giovane avvocato Ungaretti dell'Immagine ha illustrato la comparazione normativa facendo una sinossi delle legislazioni di vari Paesi europei e degli Stati Uniti, evidenziando come l'Italia sia rimasta isolata non prevedendo la possibilità di un trattamento terapeutico obbligatorio in strutture apposite su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Si ricorda a tal proposito anche la Raccomandazione n. 1235 del 1994 del parlamento Europeo che sottolineava "la necessità che la decisione del ricovero sia assunta da un giudice".

Alla luce di ciò, la Senatrice R. F. Marin ha presentato un disegno di legge (n. 656 Senato) di riforma della legge Basaglia che permetta un trattamento obbligatorio prolungato ai malati psichiatrici più gravi su disposizione del giudice anche per un periodo oltre gli attuali sette giorni, ma soprattutto in luoghi adatti.

L'esigenza di un assetto normativo viene avvertita in primis a tutela dei diritti del paziente che deve essere curato.

L'Italia in tal modo verrebbe ad uniformare la sua normativa a quella dei Paesi del Nord Europa e Stati Uniti.

Infine, vista la sensibilità alla tematica dei diritti delle persone più fragili, l'avvocato Francesco Ungaretti dell'Immagine si è fatto promotore di sviluppare nella città dall'arborato cerchio una sezione del progetto del professor Paolo Cendon, Diritti in Movimentoche si propone, in particolare, di analizzare la frontiera dei diritti soggettivi secondo un taglio ispirato alla franchezza, al realismo: con particolare attenzione per i motivi della quotidianità, dell'effettività. La condizione umana – si tratti di maschi, di femmine, di bambini - appare in effetti costellata da passaggi 'dinamico-relazionali' e da momenti 'statico-solitari': neo-posizioni da rifinire tutte, allora, su ambedue i versanti: la piazza e il buen retiro, il dentro e il fuori, il sole e l'ombra, gli strepiti e i ronzii nostalgici, più appartati.