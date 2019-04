Cultura e spettacolo



Un concerto per sostenere il centro antiviolenza La Luna

domenica, 7 aprile 2019, 09:42

di barbara ghiselli

Poter ascoltare dell'ottima musica e contribuire ad aiutare il centro antiviolenza dell'associazione La Luna: tutto questo sarà possibile partecipando al concerto che si terrà domenica 7 aprile alle 17 al museo della Zecca, casermetta San Donato sulle mura. Il concerto è intitolato "...A prezzo di moneta – Il denaro nelle trame delle opere pucciniane" proprio perchè, la soprano, interpreterà alcuni quadri d'opera di Puccini che mettono in luce la figura della donna come merce di scambio.

L'evento, presentato da Tiziana Criscuoli, vedrà esibirsi sul palco la soprano Silvana Froli, il baritono Michele Pierleoni accompagnati al pianoforte da Flavio Fiorini e al flauto traverso da Sara Tomei.

Da sempre l'arte è un ottimo mezzo per far emergere temi sociali rilevanti come dimostra il sodalizio tra la signora Froli, presidente del club La Bohème e l'associazione Luna: la soprano, infatti, ha spesso offerto la sua voce e le sue interpretazioni per aiutare ed appoggiare la causa del centro antiviolenza.

Questo è il ventesimo anno che l'associazione Luna lotta e lavora per prevenire ogni tipo di violenza di genere e sui minori.

Da dieci anni, inoltre, è riconosciuta come centro antiviolenza e ospita donne e figli in pericolo di vita, garantendo loro sicurezza e affiancandoli in un percorso di uscita dalla violenza,verso una riconquista della propria autonomia personale ed economica.

Nel 2018 sono state accolte al centro 277 donne, delle quali quasi 200 italiane e si rileva che più di 300 minori sono stati vittime di violenza assistita. Le nostre case hanno ospitato, sempre nel 2018, 29 donne e 37 bambini.

Dall'inizio di quest'anno sono già state ascoltate 70 donne e accolte nove in casa rifugio.

Proprio per questi motivi la partecipazione al concerto per il quale è previsto un contributo di 15 euro (compresa la visita guidata al museo della Zecca) che verrà devoluto in beneficenza al centro antiviolenza di Lucca "Associazione La Luna", risulta ancora di più importante.

L'evento vede anche la collaborazione della delegazione Toscana del sacro ordine costantiniano.