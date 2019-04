Cultura e spettacolo



Una città trasformata in set cinematografico

domenica, 21 aprile 2019, 13:02

di annalisa ercolini

In attesa dell’imminente Pasqua il centro storico di Lucca ha cambiato volto per “Effetto Cinema Notte”, 28 locali coinvolti in un immenso set cinematografico. Seppur una folla composta cominciava ad assiepare la città dalle ore 19, alcuni locali erano allestiti per le performance mentre altri erano ancora indaffarati nei preparativi dei loro spazi. Il centro storico è stato diviso in quattro aree corrispondenti a generi cinematografici diversi: Fun, Future, Italy e Series. Ogni area si è animata con esibizioni di vario genere.

L’area Series comprendeva: La casa di carta, Narcos, Orange is the new black, The walking dead, Sex and the city, Vikings e Happy Days. Spassosa la performance dei Rotellistica abbinata alla serie Happy Days. Una voce fresca e giovane ha animato il Fillungo: Giada Bullentini per la serie La casa di carta. Per concludere i Bohemians Arte e Musical hanno rappresentato Orange is the new black con uno spettacolo vivace, ben curato e ben recitato.

Nell’area Italy: Il ciclone con le ballerine del flamengo e il dramma La leggenda del pianista sull’oceano. Quest’ultima esibizione particolarmente coinvolgente è stata una dimostrazione di spettacolo ad alto livello interpretato da una professionista di Kreativa Teatro.

La conclusione della serata per il Main event era sotto il loggiato di Palazzo Pretorio dove circa 1000 persone hanno ammirato Tears in rain, l’evento pensato per celebrare Rutger Hauer e il film del 1982 di Ridley Scott. Eppure non è mancata qualche polemica dei commercianti: “Abbiamo speso 250 euro più iva e non abbiamo la stessa visibilità del centro, - racconta un esercente - senza contare che abbiamo dovuto spendere per i costumi e l’allestimento.” Le lamentele non si fermano qui e anche qualche visitatore arrivato da lontano non è rimasto soddisfatto: “Siamo venuti da Firenze – spiegano quattro ragazzi - per Effetto Cinema e in molte parti della città hanno messo musica da discoteca.”