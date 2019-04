Cultura e spettacolo



Una serata dedicata all'opera per celebrare la carriera del maestro Dagnino

giovedì, 4 aprile 2019, 12:22

“Opera Gala night”, una serata tutta dedicata al canto all’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” per celebrare la carriera e il 60° compleanno del M° Giovanni Dagnino che da anni si occupa di didattica della voce in qualità di cantante e insegnante al conservatorio cittadino. In suo onore, sabato 6 aprile, alle 20:30 all’Auditorium “Boccherini”, gli studenti del M° Dagnino, tutti premiati in prestigiosi concorsi internazionali, interpreteranno alcune fra le più belle arie e duetti del repertorio lirico.

Parteciperanno Letizia Cappellini, Clara Polito e Mirella Di Vita (soprani), Marco Mustaro (tenore), Roberto Lorenzi (basso), accompagnati al pianoforte da Chiara Mariani. In programma grandi classici del repertorio operistico: dal duetto T’amo, ripetilo del Rigoletto di Giuseppe Verdi, interpretato da Cappellini e Mustaro, alla Casta Diva, dalla Norma di Vincenzo Bellini, cantata da Clara Polito, per passare poi a Mozart con le celebri Là ci darem la mano dal Don Giovanni (Mirella Di Vita e Roberto Lorenzi) e Sull’aria, duetto dalle Nozze di Figaro (Cappellini, Polito), Regnava nel silenzio da Lucia di Lammermoor di Doninzetti (Cappellini), Ella mi fu rapita… parmi veder le lagrime, ancora dal Rigoletto (Mustaro), La calunnia è un venticello dal Barbiere di Siviglia di Rossini (Lorenzoni). Ancora di Rossini, l’aria il Bel raggio lusinghier, da Semiramide, eseguita da Mirella Di Vita. Rimanendo nel repertorio più classico, la serata proseguirà con Donizetti e la sua Ardir, ha forse il cielo…Obbligato, obbligato, da L’Elisir d’amore, interpretato da Mustaro e Lorenzi, Les oiseaux dans la charmille dai Racconti di Hoffmann di Offenbach (Cappellini) e un omaggio a Giacomo Puccini con il duetto O soave fanciulla da La Bohème, affidato a Mustaro e Di Vita. Il concerto terminerà con Mercè dilette amiche, dai verdiani Vespri Siciliani (Polito), e il particolarissimo Bess, you is my woman now, da Porgy and Bess di Gershwin, con Mirella Di Vita e Roberto Lorenzi.

L’ingresso al concerto è gratuito. Per maggiori informazioni: www.boccherini.it.