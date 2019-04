Cultura e spettacolo



Vigutto presenta "Il Vento tra gli alberi" alla Ubik

sabato, 13 aprile 2019, 14:07

di annalisa ercolini

“Sono legato alla montagna, anche se amo il mare perché quando ero piccolo i miei nonni mi portavano in vacanza a Forni di Sopra un paese della montagna. Entravo nei boschi e mi inventavo delle storie.” Forni di Sopra è un comune italiano con 970 anime nella regione alpina della Carnia in Friuli Venezia Giulia.

Comincia in questo modo la presentazione alla Libreria Ubik di Gina Truglio del romanzo di Piero Vigutto Il vento tra gli alberi, casa editrice L’Orto della Cultura. Dove Simone Bigongiari, blogger e responsabile career service, ma soprattutto amico dell’autore ha introdotto il saggio: “Il libro è emozionante ed è veramente bello.”

Piero Vigutto, nasce a Pordenone nel 1974. Dopo la laurea in Psicologia a Trieste e la specializzazione a Padova, lavora come consulente aziendale per la gestione delle risorse umane. Fra saggi di psicologia, romanzi e il suo blog personale Vigutto si è fatto conoscere a livello internazionale.

“Il vento - afferma l’autore - ho voluto fosse il narratore di questa storia. In qualche modo il protagonista del romanzo, Mario, segue un po' quello che il vento racconta. E poi il vento porta avvenimenti della montagna, profumi e rumori particolari, di animali selvatici, del freddo e della neve.” La storia narra di Mario un pastore della Carnia che vive seguendo il ritmo delle stagioni che vuole la pace e ama sua moglie Anna. Ma la Seconda Guerra Mondiale incombe e Mario sarà costretto a partire per il fronte orientale dove si dimostrerà un eccezionale comandante di uomini. Rientrerà a piedi dalla Russia affrontando il freddo e ogni pericolo. A casa scoprirà che gli orrori del conflitto non hanno risparmiato le sue valli, pertanto deciderà di fuggire nei boschi. Amore, avventura, guerra, spionaggio, amicizia e colpi di scena che si susseguono tra la neve delle montagne della Carnia e la steppa della Russia.

Il romanzo è dedicato ai nonni di Vigutto: “Ci sono alcuni racconti dei miei nonni e di altri nonni dei miei amici ma sono tutti racconti reali.” La narrazione ricca di particolari catapulterà il lettore nella storia facendolo sentire parte di essa proprio perché ogni riferimento a fatti e date sono veri. “Sì - interviene Vigutto - ringrazio il mio amico Stefano che mi ha fatto leggere le lettere del suo nonno che ha fatto la campagna in Russia, da cui ho tratto alcune scene.”

La prefazione del libro di Alda Pellegrinelli è altrettanto particolare e accorata: “Alda è un ex professoressa delle medie ed è membro dell’Accademia delle Crusca.”

Lo stile avvolge il lettore come il bosco, il cielo, le stagioni e la natura che diviene quasi un personaggio: “La natura è protagonista - spiega l’autore - perché nella sua pazienza osserva la follia degli uomini che si uccidevano a vicenda. Come fosse una persona che lascia fare. Devi avere reverenza per la natura.”