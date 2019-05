Cultura e spettacolo



50&Più: spettacolo al Teatro di San Girolamo

lunedì, 27 maggio 2019, 10:06

Il laboratorio teatrale "L'allegra Compagnia"di 50&Più Università di Lucca, diretta dal giovane regista Francesco Tomei quest'anno, dopo "La Palla al piede", si misura con un altro fra i più celebri capolavori di Georges Feydau, noto in Italia anche per una intramontabile trasposizione di Eduardo Scarpetta (L'Albergo del Silenzio). "L'albergo del libero scambio" viene trasportato dagli anni della Belle Époque parigina all'atmosfera frizzante e scanzonata della Bella Italia degli anni del boom economico.

In un salotto milanese di "gente per bene", seguiremo le baruffe amorose di due coppie di amici borghesi: architetti e ingegneri alle prese con guai famigliari, un ciclone di ospiti inattesi e invadenti provenienti dal meridione. Tutti i personaggi, in fuga dalla noia della loro routine quotidiana, finiranno per incontrarsi in un luogo tabù, nell'Albergo del Libero Scambio, gestito da un'intrigante tenutaria...

La rappresentazione si tiene nell'ambito della rassegna "La scuola si presenta" organizzata dal Teatro del Giglio.

Appuntamento per mercoledì 29 maggio alle ore 21,00 presso il Teatro di San Girolamo. L'ingresso è libero , è gradita un'offerta per due importanti progetti di beneficenza che 50&Più sostiene da tempo e che andranno a finanziare la costruzione di scuole materne nella periferia di Kampala, capitale dell'Uganda, e in Burkina Faso dove l'associata dott.ssa Mariella Felici si reca annualmente a prestare la sua opera di medico.