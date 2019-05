Cultura e spettacolo



A Palazzo Pfanner la mostra “Una veduta sul design”

sabato, 4 maggio 2019, 08:38

Si terrà dal 17 al 19 maggio a Palazzo Pfanner a Lucca, la mostra d'arte e design “Una veduta sul design” organizzata da Giulia Canepa (GCDesignArt), che presenterà al pubblico della città toscana, alcune opere del pittore Federico Romero Bayter, artista diplomato all'Accademia delle Belle Arti di Brera, già noto per aver esposto i suoi quadri sia a livello nazionale che internazionale. Bayter, di origine colombiana ma ormai cittadino italiano, raffigura nelle sue opere la realtà urbana, disegnando col pennello linee che si intrecciano confusamente, ma che raffigurano in maniera chiara e fantastica, piazze di città che noi tutti conosciamo. Per questa occasione l'artista ha inoltre realizzato un dipinto raffigurante la Piazza dell'Anfiteatro, con la quale Bayter vuole rendere omaggio alla bellissima città di Lucca.

In questo contesto si potranno anche ammirare creazioni di design , alcune di Giulia Canepa, promotrice dell'evento, interamente realizzate sul territorio toscano, che ha prodotto nel tempo e continua a produrre, oggetti che per la loro artigianalità e ricerca nei dettagli, vengono apprezzati ovunque, in Italia e all'estero. Ci saranno creazioni iconiche come la nota chaise-longue Rio di Oscar Niemeyer o la bellissima libreria Liana realizzata per Ettore Sottsass nel 1993, ma anche realizzazioni contemporanee, dal design ricercato, tra cui poltrone realizzate in cuoio nel distretto industriale pisano, o tavoli in marmi pregiati abilmente prodotti dagli artigiani marmisti di Pietrasanta.

Giulia Canepa con questa esposizione vuole proporre al pubblico che verrà a visitare la mostra, un artista che è da lei molto amato, ma vuole anche rendere omaggio all'artigianalità della Toscana ed in particolare a quella della zona tra Lucca e Pisa, che è ricca di professionalità, d'inventiva e di raffinata qualità che contraddistingue da sempre la nostra regione e che nel tempo e ancora oggi, ci ha resi famosi e apprezzati in tutto il mondo.

Informazioni sulla mostra:

Sede: Limonaia di Palazzo Pfanner, via degli Asili n.33, Lucca

Orari: il 17 dalle 18.00 alle 21.00

il 18 e 19 dalle 11.00 alle 21.00

Ingresso gratuito

Per informazioni: Giulia Canepa 334.1209300 www.gcdesignart.com