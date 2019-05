Cultura e spettacolo



A Treviso le inventrici de “Il labirinto stagionato” della scuola di San Lorenzo a Vaccoli

sabato, 25 maggio 2019, 11:49

Eccole a Treviso le quattro inventrici de "Il labirinto stagionato", giocattolo vincitore delle provinciali del concorso nazionale 2019 di Federmeccanica, patrocinato dal MIUR, "Eureka! Funziona!". Insieme a tutta la classe (scuola di San Lorenzo a Vaccoli), hanno preso parte alla finale nazionale e visitato la città, grazie al progetto "LU.ME. Lucca Metalmeccanica" che ha sostenuto l'organizzazione del concorso a livello provinciale e provveduto ai premi messi in palio tra cui il viaggio a Treviso. Al progetto aderiscono 10 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico (A.Celli Paper, A.Celli Nonwovens, Fabio Perini, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, Rotork Fluid Systems, Sampi e Toscotec), con il supporto di Confindustria Toscana Nord, per sostenere iniziative in favore del territorio, proprio come questa.

Sono circa 500 i bambini e le bambine che, provenienti da 16 scuole di tutto il territorio provinciale, hanno partecipato a questa edizione del premio, ideando e realizzando un giocattolo, lavorando a gruppi in base al kit quest'anno dedicato al tema del magnetismo.

Per informazioni: www.luccametalmeccanica.it