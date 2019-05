Cultura e spettacolo



A Villa Bottini l'incontro “Cos’è la ricchezza? Un confronto aperto sui desideri che muovono le nostre scelte”

lunedì, 20 maggio 2019, 13:28

Mercoledì 22 maggio, alle ore 17.00, a Villa Bottini, a Lucca si terrà un incontro in cui si confronteranno Sergio Beraldo, professore di economia politica all’Università Federico II di Napoli e collaboratore de Il Mattino di Napoli, Elettra Stimilli, docente di filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma, studiosa del debito e dei rapporti tra politica, economia e religione, Christian Raimo, scrittore, giornalista per Internazionale, il Manifesto, Liberazione, insegnante, assessore alla Cultura del III Municipio a Roma, Francesco Gesualdi, coordinatore del Centro Nuovo Modello di Sviluppo, realtà impegnata nella difesa della dignità umana a livello globale, l'On. Maria Chiara Gadda, deputata, promotrice di una legge che porta il suo nome contro lo spreco di cibo.

L’incontro si aprirà con un saluto di Ilaria Vietina, assessora con delega alle politiche formative, politiche di genere e continuità della memoria storica, del Comune di Lucca che promuove l’incontro insieme ad ALDES.

Il titolo “Cos’è la ricchezza? Un confronto aperto sui desideri che muovono le nostre scelte” è l’occasione per riflettere - al di fuori di luoghi comuni e pregiudizi - su cosa sia sensato considerare ricchezza. Produrre ricchezza - individuale o collettiva, per sé o per gli altri - è l’obiettivo per cui combatte ognuno degli oltre 7 miliardi di persone che abitano la terra. Per produrre ricchezza si coltiva, si alleva, si studia, si pensa, si progetta, si estraggono e si lavorano le materie prime, si agisce insomma sull’ambiente e lo si modifica. Ma cos’è la ricchezza, quella condizione a cui tutti mirano e che incide in modo così determinante sul corso delle nostre vite? Di cosa è fatta? Di denaro, di cose, di relazioni, di qualità del territorio?

Dice l’assessora Ilaria Vietina: "Questa è una occasione preziosa per la nostra comunità per interrogarci sugli effettivi desideri e motivazioni che spingono all'agire comune e provare a rovesciare parametri che sembrano indiscussi ma che non rispondono alle esigenze delle persone. Vogliamo dare legittimità e centralità alle relazioni disinteressate tra le persone, alla gratuità come modalità di rapporto, alla solidarietà come chiave della convivenza"

Roberto Castello, artista, coreografo, fondatore di ALDES e ideatore del blog “93% Materiali per una politica non verbale” afferma che: “Sono i desideri ad indirizzare le nostre azioni. Sono i nostri desideri quindi a fare sì che le nostre società siano quello che sono. Per questo ritengo importante iniziare a discutere pubblicamente su quale potrebbe essere un’idea di ricchezza che non sia insensato desiderare; un’idea capace di tenere in considerazione, tanto le aspirazioni individuali, quanto la necessità di una equa e serena coesistenza con gli altri nel rispetto dell’ambiente”.

Dovunque in Europa, e non solo, è forte il malcontento ed è unanime il bisogno di sostanziali cambiamenti sul piano sociale, politico e ambientale ma questo molto difficilmente potrà realizzarsi fino a che i desideri collettivi saranno così fortemente influenzati da un sistema della comunicazione che si sorregge solo sulla pubblicità e sui valori e i modelli di consumo che essa veicola.

In un momento in cui la politica sembra orientata quasi esclusivamente dalla contingenza e dalla “convenienza”, programmare un convegno di questo genere risponde al bisogno, oggi più forte che mai, di occasioni pubbliche per cercare senza pregiudizi di individuare nuovi valori di riferimento comuni capaci di guidarci nelle difficili scelte che il terzo millennio ci sta drammaticamente ponendo.

L’incontro è organizzato dal Comune di Lucca, in collaborazione con ALDES/SPAM! e preannuncia la Festa del presente 2019che si terrà il 6 ottobre presso l’Agorà di Lucca