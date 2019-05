Cultura e spettacolo



Al Centro Chiavi d'Oro presentazione della antologia poetica di Maurizio Guccione

domenica, 12 maggio 2019, 21:29

Mercoledì 15 maggio alle ore 16, presso il Centro Chiavi d'Oro, presentazione della antologia poetica di Maurizio Guccione, Le mie stanze, Nodino 2019. Interventi critici di Luciano Luciani.

In tutta la silloge, anche quando gli argomenti si fanno impegnativi, non manca mai un velo d'ironia o di autoironia segnalato dalla ricerca di una rima o di un'assonanza interessate ad un'azione scherzosa, a un gioco poetico, a un intelligente divertissement. Un'operazione ben presente all'Autore della raccolta che, da provato funanbolodella parola e del testo, sa sempre come riportare "in più spirabil aere" tensioni eccessive, sofferenze altrimenti lancinanti, atmosfere fin troppo rarefatte al punto da sfuggire al governo anche del migliore inventore di versi. Tanto migliori e più graditi agli occhi di noi Lettori, se essi sapranno offrirci una poesia semplice, fruibile, capace di comunicare ancor prima di essere capita. Come quella di Maurizio, appunto, "ragione cantata", che non rinuncia mai ad affermare le fondamentali verità umane che devono servire di pietra di paragone al nostro giudizio e a quello degli uomini del nostro tempo.

Ingresso libero

Info:

0583 48097