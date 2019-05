Cultura e spettacolo



Al Liceo Artistico compiti di realtà e didattica cooperativa

giovedì, 23 maggio 2019, 10:52

Cooperative Learning, Role-Playing, compiti di realtà… questi e molti altri sono i metodi utilizzati, oggi, dai docenti che cercano di risolvere i problemi di apprendimento dei loro studenti, anche di quelli più svantaggiati. Certo, non è facile in classi numerose e, magari, turbolente. Funziona molto meglio se si hanno piccoli gruppi, magari formati da studenti che, opportunamente motivati, capiscono di avere un’opportunità da non sprecare. Inoltre, i numeri ridotti consentono di sviluppare quei rapporti affettivo-relazionali fra insegnante e alunno che, spesso, sono un potente motore di apprendimento.

Succede al Liceo Artistico Musicale, e in molte altre scuole, grazie ai finanziamenti del Programma Operativo Nazionale 2014/2020. I docenti presentano un progetto e, se è ben strutturato, ottengono i fondi per organizzare corsi pomeridiani mirati al recupero delle abilità di base (matematica, italiano e lingua straniera), quelle necessarie per procedere negli studi senza un continuo affanno.

Al Passaglia si sono conclusi, con successo, cinque moduli (due per Inglese, due per Matematica e uno per Italiano) che hanno coinvolto una quarantina di studenti del Biennio. Qual è stata la chiave del successo?

Tutti i docenti hanno sollecitato la motivazione dei ragazzi, la loro curiosità verso la realtà che li circonda per organizzare, intorno a qualcosa di “concreto”, un percorso in cui i ragazzi si mettessero in gioco.

La prof.ssa Spadaro ha chiesto ai corsisti: “ Come si fa a fare un’intervista? Andiamo a chiederlo alla redazione di un giornale!” . Ospitati dal “Tirreno” , gli studenti hanno capito che, saper scrivere, può avere uno scopo pratico, può diventare un lavoro. E questo è successo anche visitando l’Accademia di Cinema di Lucca. Le regole per scrivere una buona intervista, un articolo di cronaca, una sceneggiatura hanno acquistato senso perché raccontate da attori significativi.

I due moduli di Inglese, condotti da insegnanti madrelingua, hanno puntato al miglioramento dell’uso della lingua parlata. Lucca è diventata una città turistica, quindi un luogo ideale per mettere in situazione i ragazzi che, dopo opportuni focus in classe su cosa amano di Lucca, l’ hanno chiesto ai turisti. “Certo, è stato necessario lavorare sulle strutture morfo-sintattiche e sul lessico” sottolineano Fabio Bagnatori e Giulia Pellegrini, i tutor dei moduli ” ma lo stimolo verso l’apprendimento era ben diverso”.

E a cosa può servire la Matematica nella vita reale? Per esempio a calcolare gli sconti proposti sullo stesso articolo da due supermercati diversi, ma anche a molto altro. “Siamo riuscite a far capire ai ragazzi che l'algebra è uno strumento indispensabile anche per risolvere problemi in situazioni quotidiane e che le competenze matematiche possono risultare utili e divertenti nelle strategie di gioco. Rimangono delle incertezze, ma molte difficoltà sono state affrontate e risolte.” Affermano Tiziana Martini e Rosa Patti che, insieme, hanno svolto i due moduli di Matematica.

Quindi , una delle chiavi del successo è stata di rispondere in modo concreto alla domanda che spesso fanno gli studenti: “Ma a cosa serve?”.

“L’esperienza di quest’anno è stata positiva, come quella dell’anno scorso” afferma soddisfatta la Preside del Liceo Artistico, prof.ssa Maria Pia Mencacci “Non era scontato, perché le 30 ore previste sono molte in una scuola che ha già un pomeriggio di lezioni curricolari. Sicuramente i “compiti di realtà”, ambienti diversi e l’uso delle tecnologie digitali sono state un buon incentivo per gli studenti”.

Venerdì 24 maggio il Liceo Artistico , con il supporto dell’Ufficio Scolastico Territoriale, ha organizzato un incontro di disseminazione di “buone pratiche” a cui parteciperanno alcune delle scuole che hanno svolto il PON “Competenze di base”.