Cultura e spettacolo



Al Palazzo delle Esposizioni si parla di "Street Art e riqualificazione urbana"

lunedì, 27 maggio 2019, 10:10

Dalla mostra "Moneyless - L'alchimista geometrico dell'arte urbana" che proseguirà fino al 9 giugno (con ingresso libero, dal martedì alla domenica, dalle 15,30 alle 19,30) al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca, ad un incontro dedicato alla "Street Art e riqualificazione urbana", organizzato dalla FBML, con la fondazione Lucca Sviluppo, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Lucca.

Il convegno di mercoledì 29 maggio (ore 15), all'auditorium del Palazzo delle Esposizione della Fondazione BML (in p.za san Martino) aperto anche al pubblico, vuole approfondire il rapporto tra l'arte urbana e la città, e il ruolo che proprio la Street Art può avere nella riqualificazione delle periferie e di interi quartieri.

L'incontro è uno degli eventi collaterali strettamente legati alla mostra dedicata a uno dei più illustri artisti contemporanei della Strert Art, cresciuto nel territorio lucchese, e curata da Gian Guido Maria Grassi: Moneyless, al secolo Teo Pirisi, riconosciuto allo stesso tempo come uno dei pionieri del muralismo astrattista in Italia e uno dei pochi ad averlo traghettato dai muri urbani ai musei. La mostra, realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca con la Fondazione Lucca Sviluppo e la collaborazione dell'associazione Start-Open your eyes e il patrocinio del Comune di Lucca, si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative dedicate all'arte urbana nel territorio lucchese e anima in modo originale il calendario delle esposizioni nell'anno del decennale della nascita del Palazzo delle Esposizioni.

Il convegno si aprirà alle 15 con i saluti istituzionali di Patrizia Stranieri, presidente Ordine Architetti, a seguire Roberto Pasqualetti, oltre a coordinare gli interventi tratterà il tema "Arte e qualità urbana, strategie di rigenerazione"; Gian Guido Maria Grassi, curatore della mostra ci introdurrà alla "Lucca Street Art", per poi seguire l'intervento diretto dell'artista Teo Pirisi (Moneyless). Il convegno prosegue con Stefano Pellecani che analizzerà i "Problemi giuridici della Street Art" e Sarah Melchiorre che parlerà nel dettaglio di "Street Art e disciplina urbanistica", mentre Alessandro Benedealletti chi introdurrà alle "Tecnologie e materiali per il colore ed il trattamento delle pareti".

Gli appuntamenti con la mostra proseguono: sabato 1 giugno 2019 alle ore 17 una speciale visita guidata all'esposizione con il curatore e giovedì 6 giugno alle 18, la presentazione del catalogo della mostra.

Per ulteriori informazioni, richieste e prenotazioni di visite guidate speciali per gruppi e scuole potete scrivere a start.oye2017@gmail.com, o segreteria@fondazionebmlucca.it oppure visitare la pagina dell'evento www.facebook.com/events/2128652140587427/