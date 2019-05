Cultura e spettacolo



Al via la prima edizione del "Festival della Risata"

venerdì, 3 maggio 2019, 12:54

di gabriele muratori

Si arricchisce il patrimonio delle manifestazioni della città di Lucca. Un nuovo evento, facente parte del calendario "Vivi Lucca", è stato presentato questa mattina presso la sede di Confcommercio di via Fillungo. Si tratta del "Festival della Risata", che avrà luogo nei giorni 10 e 11 maggio prossimi nel centro storico della città e il Teatro Nieri di Ponte a Moriano. Due giorni all'insegna della comicità, che sposeranno comunque anche tematiche importanti, da affrontare comunque sempre col sorriso sulle labbra. Dietro la direzione artistica del celebre comico lucchese Matteo Cesca, è nata l'idea dell'evento dalla proposta di Erika Citti e Elisa D'Agostino, realizzatrici dell'associazione culturale "E&E - Events and Executive", che con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, hanno ideato quello che in Toscana potrebbe essere un festival unico nel suo genere. Soddisfazione da parte di Matteo Pomini, presidente del centro commerciale naturale di Lucca per il centro storico.



"L'iniziativa è stata bene accolta dalle realtà commerciali della città" - commenta Pomini. "Siamo fiduciosi nella buona riuscita di questa prima edizione". Speranzoso anche l'assessore comunale Stefano Ragghianti. "Rimanendo in tema di comicità, faccio un po' di ironia. Speriamo di non esagerare con gli eventi che periodicamente svolgiamo. Scherzi a parte, l'evento tratta il divertimento, sarà sicuramente una buona riuscita". Esposto il programma dalle due realizzatrici Erika Citti e Elisa D'Agostino.



"In contemporanea, ma anche in collaborazione con lo svolgimento del Festival del Volontariato, che si terrà dal 10 al 12 maggio sempre a Lucca, si annoverano nel palinsesto della programmazione una serie di incontri e conferenze anche con argomentazioni di un certo rilievo". Ridere fa bene e Prevenzione dentale in età pediatrica, saranno infatti convegni affrontati con psicologi, nutrizionisti e ricercatori universitari, che tratteranno temi importanti legati all'emozione della risata, dove nella giornata di sabato, lasceranno poi il passo al flash mob "Ricucire con il sorriso", messo in atto da circa 130 volontari del servizio civile. "Sarà presente quindi anche l'assicurazione Rosolina" - aggiunge Giulio Sensi del Festival italiano del Volontariato. "Creata appositamente per portare il sorriso laddove non deve mancare, tra ospedali e centri di cura". E in attesa dell'evento, alcune risate sono state anticipate del comico nostrano Matteo Cesca, che con la solita ilarità, ha appunto fatto ridere i presenti in sala. "Stamani cercherò di essere serio come lo fui al mio matrimonio" - esordisce il comico. "Volevamo creare un festival del fumetto, ma c'è già... volevamo creare un festival della musica, ma c'è già. Allora abbiamo creato quello della risata. Manca poi quello del buccellato, poi dovremmo aver completato".



E nello sforzarsi ad essere serio, Cesca, ha descritto una delle iniziative trainanti. "Abbiamo scelto otto comici lucchesi under 45 tra tanti che avevano aderito al bando. Ebbene, questi otto prescelti, si esibiranno a cielo aperto in altrettante otto zone della città dove verranno valutati da un'apposita giuria di esperti del settore, tra cui il vignettista lucchese Alessandro Sesti. Il festival vedrà poi la partecipazione di alcuni celebri comici italiani, tra cui Raul Cremona molto conosciuto per i suoi spettacoli in tv, e lo staff di Spinoza.it, ricordati per i monologhi sul web. Tutto il programma sarà visibile in questi giorni sul sito www.eventsandexecutive.it e sulla relativa pagina facebook.