All'ISSM "L. Boccherini" è tempo di Open Day

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 22 maggio 2019, 14:14

Lo Young Historians Festival è il primo festival italiano di storia rivolto ai ragazzi in età scolare. Il logo raffigura la corona presente sulla stemma di Lucca che celebra la parola Young a significare che i protagonisti del festival sono proprio loro, i ragazzi

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:33

Un sold out meritato domenica sera 19 maggio al teatro Nieri di Ponte a Moriano con la Compagnia teatrale la Combriccola con l’ultimo lavoro, ideato, scritto,diretto ed interpretato da Marco Nicolosi ”Mamma mia questa tennologia”

mercoledì, 22 maggio 2019, 12:02

Dal 22 al 24 maggio la Scuola IMT di Lucca ospita il convegno di mid-term dell'Associazione Italiana di Scienze Cognitive (AISC, www.aisc-net.org/) sul tema "From brain to behavior: neuroscience and the social sciences"

mercoledì, 22 maggio 2019, 11:39

Un concerto che, da Lucca, si tuffa nella storia della musica europea proprio nel giorno delle elezioni per il rinnovo del parlamento Ue. Domenica (26 maggio) alle 18, nella chiesa di Santa Maria dei Servi, l’associazione culturale Animando presenta un programma suggestivo, reso ancora più godibile dal talento dell’ensemble Nuove...

mercoledì, 22 maggio 2019, 11:10

Il ritmo e il calore dell'America Latina al centro del prossimo appuntamento con "Musica al Caffè", il ciclo di concerti promosso dal Circolo Lucca Jazz e dal centro di promozione musicale Animando, all'Antico Caffè delle Mura

mercoledì, 22 maggio 2019, 10:13

Sabato 25 maggio dalle 15 il nido e materna “Il Cucciolo” di Lucca, in Viale San Concordio 81 a Lucca, apre le porte ai bambini e alle loro famiglie per la terza edizione di “Bimbi in Festa”, per un pomeriggio di divertimento, spettacoli e laboratori per grandi e piccini con...