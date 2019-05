Cultura e spettacolo



Amico Museo 2019, anche i musei di Lucca aderiscono

giovedì, 9 maggio 2019, 16:12

I Musei nazionali di Lucca, del Polo Museale della Toscana, aderiscono all’iniziativa della Regione Toscana Amico Museo 2019, che ha come tema filo conduttore "Musei come hub culturali – il futuro della tradizione”, con l’obiettivo di far conoscere il nostro patrimonio culturale con proposte che coinvolgano i visitatori. Per l’occasione sono in programma visite guidate, a cura del personale dei musei, che condurranno alla scoperta delle collezioni museali e della tradizione artistica lucchese. Nelle sale dei musei si ripercorre infatti la storia della città di Lucca: a Villa Guinigi, dimora di Paolo Guinigi, il percorso inizia dall’VIII secolo a.C. con la collezione archeologica, per arrivare al Settecento con opere in prevalenza a soggetto sacro; a Palazzo Mansi si è accolti in una tipica e suntuosa residenza di mercanti lucchesi, che conserva al suo interno la Pinacoteca con dipinti delle scuole italiane e non dal XVI al XVIII secolo. Per arricchire la propria offerta i Musei si avvarranno anche dalla collaborazione del Liceo Musicale Passaglia e dell’associazione “Tessiture Lucchesi”, che rappresentano due peculiarità culturali della città di Lucca.

Le visite guidate, comprese nel biglietto di ingresso, seguiranno il seguente calendario.

Visite guidate a Villa Guinigi

sabato 18 maggio - ore 15.30 e ore 17.30

sabato 25 maggio - ore 11.30 e ore 17.30

Visite guidate a Palazzo Mansi

sabato 11 maggio - ore 16.30

sabato 25 maggio - ore 16.30

sabato 1 giugno - ore 16.30

La visita del 25 maggio sarà accompagnata degli studenti del Liceo Musicale Passaglia con interventi musicali tratti, tra gli altri, dal repertorio di Bellini, Verdi e Puccini.

Visite al Laboratorio di Tessitura rustica Maria Niemack di Palazzo Mansi

Apre al pubblico il Laboratorio di Tessitura rustica che espone telai e strumenti otto-novecenteschi recuperati sul territorio. I volontari dell’associazione “Tessiture Lucchesi” illustreranno i materiali, gli strumenti e l’attività della tessitura, guidando i visitatori alla riscoperta di questa antica arte lucchese:

martedì 14 maggio - ore 10-12.30

giovedì 23 maggio - ore 15-17.30

Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca

Domenica 12 maggio

Caccia al tesoro in Museo

attività per famiglie Museo della Cattedrale – inizio attività ore 15.00

Costo: € 10,00 a famiglia – max 4 persone; € 2,00 ogni persona in più.

Prenotazione obbligatoria: didattica@museocattedralelucca.it o 0583 490530

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Sabato 11 maggio

IN MOSTRA! Cucù! Sono uno sgorbio o una sgorbia?

laboratorio didattico L’artista bambino. Infanzia e primitivismi nell’arte italiana del primo Novecento

dai 6 anni in su

costo € 5,00 comprensivi di ingresso alla mostra.

prenotazione obbligatoria: info@fondazioneragghianti.it o 0583 4672056



Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione

Giovedì 16 maggio

Italia addio, non tornerò

presentazione film documentario con ingresso gratuito La Fondazione Paolo Cresci presenta il viaggio nelle speranze, nei sogni, nelle delusioni e nei successi dei giovani italiani. Presente la regista Barbara Pavarotti. Ore 16.00



Torri Civiche

Torre Guinigi

dal 10 maggio al 2 giugno

Musei interconnessi: Torre Guinigi - Puccini Museum casa natale, Lucca

mostra fotografica Scorci, particolari e suggestioni della casa natale del grande maestro.

Compresa nel biglietto ordinario di accesso alla torre

orto.torri.lucca@gmail.com

Informazioni

Prenotazione obbligatoria: 0583.496033 (Villa Guinigi), 0583 55570 (Palazzo Mansi)

pm-tos.museilucchesi@beniculturali.it

Biglietto: intero € 4.00 - ridotto € 2.00

Biglietto cumulativo per i Musei nazionali di Villa Guinigi e Palazzo Mansi: intero € 6.50 - ridotto € 3.25

(il biglietto cumulativo è valido tre giorni)

Ingresso gratuito per i visitatori di età inferiore ai 18 anni

Per giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto è di 2,00 euro.

www.polomusealetoscana.beniculturali.it

www.luccamuseinazionali.it