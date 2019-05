Cultura e spettacolo



Amico Museo 2019: sabato aperti di sera il MuR e il Museo Cresci di Lucca

giovedì, 16 maggio 2019, 11:40

Torna anche quest'anno la notte dei musei per i centri museali di Palazzo Ducale a Lucca. Sabato 18 maggio, infatti, il Museo del risorgimento (MuR) e il Museo "Paolo Cresci" per la storia dell'emigrazione italiana aderiscono all'iniziativa regionale per la valorizzazione di questi spazi culturali ricchi di preziosi documenti, ricordi e cimeli.

In occasione della Notte dei musei (iniziativa che si tiene in tutta Europa) nell'ambito del progetto "Amico Museo 2019" il Museo Cresci e il MuR rimarranno aperti in via straordinaria nella serata, fino alle 23 sotto lo slogan "Musei come hub culturali: il futuro della tradizione"che è il tema scelto per l'edizione di quest'anno.

Ecco il programma della giornata:

Museo del Risorgimento. Dalle 20.30 alle 23.00 Apertura straordinaria con attività per adulti e bambini: alle 20.30 Giochiamo al Risorgimento, alle 21.00 visita guidata alla collezione a cura di Luciano Luciani, coordinatore scientifico del Mur; alle 21.30 "Le cartoline dell'Italia irredenta", videoproiezione con presentazione a cura di Sebastiano Micheli dell' Associazione Culturale Ponte – Capannori.

Museo "Cresci" per la storia dell'emigrazione italiana. Dalle 21.00 alle 23.00 apertura straordinaria con la proiezione del docufilm "Italia addio, non tornerò", un viaggio nelle speranze, nei sogni, nelle delusioni e nei successi dei giovani italiani. Il documentario è curato dalla giornalista Barbara Pavarotti e realizzato dalla Fondazione Cresci.

Ricordiamo che lo spazio espositivo del MuR è una miniera di cimeli unici, oggetti e testimonianze: un importante luogo di memoria storica e di consapevolezza sociale. Qualche esempio? La bandiera dei Carbonari risalente alle Cinque giornate di Milano, del 1821, le lettere autografe di Mazzini e Garibaldi, alcune camicie garibaldine, uniformi militari e le bandiere della Guardia Nazionale. E ancora: fotografie, armi, divise e attrezzature da campo, oggetti di uso quotidiano e preziosi documenti che costituiscono un archivio storico di notevole interesse sulla storia italiana tra il 1821 e la Prima Guerra Mondiale.

Info e prenotazioni: museodelrisorgimento@provincia.lucca.it ; tel. 0583-417894

Per quanto riguarda il museo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana, lo spazio espositivo accoglie un corpus documentario inestimabile tra documenti e fotografie del fenomeno migratorio offrendo al visitatore la possibilità di ripercorre l'esperienza migratoria attraverso le sue varie tappe e le sue vicissitudini. Si tratta di un percorso capace di incuriosire il visitatore sia italiano che straniero attraverso filmati storici, documenti, oggetti, manifesti, locandine, lettere, passaporti e biglietti di viaggio dei grandi transatlantici che, nel secolo scorso, trasportavano gli italiani in cerca di fortuna al di là dell'Oceano.

Info: info@fondazionepaolocresci.it ; tel. 0583-417483.

Il programma delle iniziative del comune sul sito:

http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19548

Il programma completo delle iniziative in Toscana su: http://www.regione.toscana.it/-/amico-museo-2019