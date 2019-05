Cultura e spettacolo



Andrea Beccaro vince il 9° Premio Cerruglio

sabato, 11 maggio 2019, 10:05

Si è conclusa mercoledì 8 maggio la nona edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario nazionale di saggistica d'attualità, organizzato dalla Sezione di Lucca dell'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI) e che ha visto anche quest'anno la partecipazione di autori di grande fama e di Case Editrici di importanza nazionale.



Una giuria d'eccezione, presieduta dal direttore generale di Rtv San Marino Carlo Romeo, ha premiato il libro di Andrea Beccaro dal titolo "Isis. Storia segreta della milizia islamica più potente e pericolosa del mondo", edito da Newton Compton. Tutti i titoli finalisti sono stati presentati al pubblico dal conduttore storico dell'evento, il Gen. Valter Cassar, affiancato quest'anno dalla giornalista Veronica Maffei.



Molto partecipata anche la tavola rotonda dal titolo "La NATO e l'UE a 70 anni dalla firma del Trattato Nord Atlantico" moderata dal Gen. Calogero Cirneco.



L'appuntamento è al prossimo anno con l'edizione del Decennale di questo Premio letterario unico in Italia per gli argomenti trattati, tutti inerenti alla Difesa e alla Sicurezza.