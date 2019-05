Cultura e spettacolo



Arriva a Lucca Lord Sabathan, uno dei miti del black metal mondiale

martedì, 14 maggio 2019, 10:57

Arriva giovedi 16 maggio a Lucca, al Roof di Mugnano (via Enrico Mattei 525) Lord Sabathan, un grande nome del metallo estremo mondiale, famoso per avere fondato e guidato uno dei nomi top del black metal, gli Enthroned, dei quali è stato compositore, bassista e cantante, ma anche per avere sconvolto il gossip musicale facendo il protagonista e regista del primo film porno metal della storia "Phallusifer, the immoral code" che ha fatto molto discutere e che dimostra la genialità e l'eclettismo del soggetto.

L'ex vocalist degli Enthroned propone dal vivo il suo progetto solista Sabathan, che andrà in scena alle 23,30 circa, con i brani tratti dagli storici album della band black metal belga, come "Prophecies of the Pagan Fire" e "Towards the Skullthrone of Satan", per un set che infiammerà la platea. A riscaldare il clima penseranno i gruppi che precederanno Sabathan, gli italiani Rawness Obsolete, alle ore 21,30, e End , alle 22,30 .

L'organizzazione dell'evento è di Nihil Productions, Etrurian Legion e Roof Live Music.

Dal vivo al Roof Live Music Via E. Mattei 525 - Mugnano - Lucca

NIHILproductions, Etrurian Legion, Roof Live Music presentano:

Apertura ore 20:00 inizio concerti ore 21, 30

ingresso € 12,00 con consumazione

RAWNESS OBSOLETE (ITA) 21.30 - 22.10

END (Ita) 22.30 - 23.10

SABATHAN (Bel) 23.30

