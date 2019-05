Cultura e spettacolo



Ascolto guidato del “dittico” Cavalleria rusticana – Pagliacci

giovedì, 16 maggio 2019, 11:47

Lunedì 20 maggio, nella Saletta Catalani (g. c.) del San Luca Palace Hotel di via San Paolino, Silvia Tocchini propone l’ascolto guidato del “dittico” Cavalleria rusticana – Pagliacci, musicate rispettivamente da Pietro Mascagni e Ruggiero Leoncavallo, di cui ricorre il centenario della morte. La serata è organizzata – come consuetudine - dal Circolo Amici della Musica “A. Catalani”, in previsione dell’imminente trasferta a Genova per assistere alle due opere. Scopo delle serate di ascolto guidato, proposte dal Circolo Catalani, è la visione ad ampio raggio – in modo sintetico ed approfondito – dell’opera lirica, balletto o concerto sinfonico, per una più attenta fruizione da parte dello spettatore attraverso un linguaggio facilmente accessibile a tutti. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.



La prenotazione è obbligatoria (tel 347 9951581). Cavalleria rusticana è un'opera in atto unico musicata da Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci; il soggetto è tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. La prima assoluta avvenne il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma (oggi Teatro dell’Opera), con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno quali interpreti principali. Ottenne un successo strepitoso, immutato nel tempo. L’opera mascagnana è spesso abbinata ad un'altra opera breve, Pagliacci (del 1892) di Ruggiero Leoncavallo, autore di musica e libretto.



Il soggetto è tratto da un fatto di cronaca realmente accaduto a Montalto Uffugo, in Calabria, dove il compositore visse da bambino alcuni anni. Gli assassini furono condannati dal padre di Leoncavallo, magistrato a Montalto. Lo stesso Leoncavallo ebbe in seguito ad affermare che il delitto fu commesso davanti ai suoi occhi da un pagliaccio che aveva appena ucciso la propria moglie. L’opera fu rappresentata per la prima volta al Teatro dal Verme di Milano il 21 maggio 1892, con la direzione di Arturo Toscanini. Il primo abbinamento di Cavalleria rusticana a Pagliacci avvenne al Metropolitan Theater di New York il 22 dicembre 1893, legittimato dallo stesso Mascagni. Entrambe le opere, appartengono al cosiddetto genere verista