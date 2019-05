Cultura e spettacolo



Beatrice Venezi presenta il suo libro alla Ubik: “La musica classica è per tutti! La sua attualità dai Led Zeppelin ai telefilm”

domenica, 5 maggio 2019, 11:11

di giulia del chiaro

La bellezza che promana dalle mani nel suo gesticolare raccontando la musica e raccontandosi, la beltà che nasce dalle sue braccia e passa attraverso la bacchetta nel condurre l’orchestra e da ieri – possiamo dirlo – con la presentazione alla libreria Ubik del suo primo libro, “L’allegro con Fuoco”, Beatrice Venezi ha messo in scena un’altra bellezza: quella che si scatena dalle sue mani a colpi di inchiostro, e di immagini metaforiche, per raccontare la sua passione e per coinvolgere quante più persone riavvicinandole alla musica classica.

Dalle scuole elementari con una maestra che la fece avvicinare al piano, al conservatorio, per studiare composizione e pianoforte, fino alla Germania come maestro collaboratore. “Ad un certo punto ho capito che i tasti non erano più sufficienti – ha raccontato la giovane – e necessitavo di una tavolozza di colori più ampia”. Da quel momento lo studio di direzione d’orchestra ed il primo concerto, “Pierino e il lupo”, diretto proprio a Lucca. In pochi anni diverse svolte importanti come la collaborazione, a soli 24 anni, con l’orchestra Scarlatti di Napoli e da lì una vita vissuta in nome della propria passione – come direttore d’orchestra internazionale – fatta di costante studio e frequenti viaggi intercontinentali, ma anche di sacrifici continui.

Un amore così grande da decidere di dedicargli un libro, una passione tanto profonda da volere che quante più persone possano sperimentarla. Ed è proprio questo lo scopo del libro: diffondere l’idea che la musica classica, per troppo tempo considerata noiosa ed adatta ad un pubblico di vecchi e ricchi intellettuali, è di tutti senza vincoli di classe e di età. Beatrice Venezi, nemmeno trentenne, l’ha capito non lasciandosi offuscare da cliché e pregiudizi e dedicando la sua intera esistenza alla bellezza istintiva di quella musica che, attraverso di lei, giunge al pubblico. “Il libro ha un intento divulgativo della musica e della divulgazione musicale – ha spiegato – abbiamo un panorama musicale che tutto il mondo ci invidia e la non conoscenza diffusa non permette di apprezzare le nostre radici. L’allegro con fuoco è proprio questo: il fuoco della passione che è scoppiato in me da bambina e che spero di poter riaccendere in un ampio pubblico”.

Cancellare divisioni tra generi ed epoche è un altro importante obiettivo che il testo si prefigge: la forma sonata tripartita della musica classica si ritrova nei Led Zeppelin mostrando come i meccanismi del classico siano presenti in ogni genere fino alla musica elettronica. “La classica ci sembra così polverosa, ma in realtà ci parla ancora oggi mediante quella contemporanea e nelle trame dell’opera che sembrano raccontare i temi più attuali”. È così che, nel libro, la Carmen diventa un simbolo per combattere la violenza sulle donne e la Bohème una trasposizione parigina di serie tv come “Friends”.

“Nel leggere il libro l’impressione è che lei sia arrivata al successo con facilità trasformando tutto in vibrazione musicale con naturalezza – ha sottolineato l’assessore alla cultura, Stefano Ragghianti, presente all’incontro, e ha proseguito – ma non c’è mai stato un momento di fatica, non ha mai incontrato ostacoli?” A soli ventinove anni Beatrice Venezi è tra i più giovani direttori d’orchestra a livello Europeo e inevitabilmente la risposta è stata “la fatica c’è stata, c’è e ci sarà sempre”. La giovane ha spiegato, infatti, come il lavoro del direttore sia reso complesso dal fatto che, oltre a doversi confrontare con diversi strumenti musicali, accanto al lato artistico deve saper gestire anche il lato umano nel rapporto con i membri dell’orchestra. Una fatica che attraversa anche la vita privata dai sacrifici fatti in età liceale fino alla velocità di una quotidianità scandita da continui viaggi intercontinentali. E ancora un altro ostacolo, affrontato nel libro, legato a pregiudizi di genere che rendono ancora oggi difficile per le donne affermarsi in alcune posizioni tanto che in Italia, ad oggi, sono solo tre i direttori d’orchestra donna.

E poi l’importanza della sua città di origine, richiamata in tutto il libro, e del maestro Puccini che tanto l’ha resa nota in tutto il mondo che – con affetto – Beatrice ha raccontato essere una sorta di “angelo custode” che ha vegliato su di lei guidandola fin dal principio della sua carriera infatti – ha confidato – “la prossima tappa è proprio un disco interamente dedicato a lui che ho voluto portare a registrare nella sua città a teatro del Giglio”. Un fascino, quello di Puccini, che da sempre la coinvolge per il suo scavare a fondo nella psicologia delle sue figure femminili il cui nome, per la prima volta, diventa il titolo dell’opera.

Un libro capace di passare dalla matematica, alla musica fino alla poesia in un attimo regalando immagini che, per quanto semplici, sono in grado di trasmettere al lettore la sensazione di quel brivido vissuto dal direttore d’orchestra, nel dare il primo colpo di bacchetta, e del peso di un pubblico coinvolto avvertito sulle spalle di chi guida e armonizza gli strumenti.

E, nel salutare, l’autrice ha offerto al pubblico un piccolo anticipo del libro, un’immagine metaforica della vita: “Su qualsiasi pentagramma potete vedere che alcune lineette verticali sembrano dividere le note della melodia in gruppi che si ripetono con regolarità. Questa divisione non è casuale. Nello spazio compreso tra una lineetta e l’altra deve esserci uno e un solo tempo forte. Quello spazio si chiama battuta e la musica è quello che accade in mezzo. La nostra vita è quella che ci accade tra un battito e l’altro del cuore. Il suo ritmo ci insegna cosa è il tempo prima ancora di qualsiasi orologio.”