Blub a Lucca: quando la street art decora i centri storici e allieta le persone

giovedì, 23 maggio 2019, 16:50

di daniela nardi

A molti sarà capitato, passeggiando per il centro storico, di notare, ritratti sui vecchi sportelli dei contatori del gas o dell’elettricità, personaggi di famosi dipinti - Dante, la nascita di Venere, la ragazza con l’orecchino di perla, il putto di Raffaello, Dalì - m anche dell’arte, della musica, che guardano i passanti attraverso una maschera da sub, immersi nell’ acqua. C’è chi si ferma a fotografare questi strani dipinti, chi vi si avvicina fino a toccarli, chi sorride osservandoli.

Tutti i ritratti portano la firma dell’autore, Blub.

Blub è un artista fiorentino, noto ormai in tutta Europa e nel mondo, presente su Instagram e su Facebook (Blub l’arte sa nuotare) con migliaia di followers, che con la sua street art vuole lanciare un messaggio ben preciso, che infonde speranza.

La Gazzetta di Lucca lo ha intervistato.

Chi è Blub? Come è diventato uno street artist?

Mentre ero in vacanza in Spagna a Cadaquès, amici che abitavano lì mi hanno chiesto di dipingere uno sportello della luce proprio di fronte a casa loro. In questo paese sul mare, prediletto da Dalì si respira un'aria molto artistica, e gli sportelli delle utenze vengono dipinti dagli artisti locali, per lo più marine. Non mi andava di dipingere un’ anonima marina, mi è venuto in mente invece di dipingere un bambino con la maschera da sub, come se guardasse il passante attraverso un oblò.

Credevo fosse finita lì, invece ritornato a Firenze, spinto da amici, ho realizzato dei soggetti che avevano a che fare con la città, tutti legati al Rinascimento.

Quando ha iniziato a decorare i centri storici?

A novembre 2013, per l'appunto la data dell'alluvione. Tutto ha preso senso, tutto ha a che vedere con l'acqua. L' arte non ha sopravvissuto, ha anche imparato a nuotare.

Ho scelto il centro storico perché ai tempi del Rinascimento esisteva solo quello, l'idea di incontrare per strada i grandi di quell'epoca mi piaceva, credo che avrebbe fatto piacere a chiunque trovarsi davanti un Leonardo o una Monnalisa, anche se versione sub, come persone comuni, con cui poterci fare anche quattro chiacchiere, magari prendersi un caffè insieme. Certo che voglio rendere omaggio a loro, ma anche ridimensionarli a persone comuni come noi.

Come, con quali tecniche, realizza le sue opere?

Prima cosa scelgo il soggetto, una persona che rappresenti solo con la sua presenza la grandezza che emana. In base a quello scelgo il supporto, tela o sportello di metallo, meglio se vissuto con la sua ruggine, così trasmette la sua natura spontanea. Da quest'unico pezzo originale realizzo stampe per poi incollarle con colla vegetale, fatta in casa.

E ‘stato mai colto sul fatto mentre era all'opera?

Mai.

Cosa vuol comunicare, quale messaggio vuol trasmettere a chi osserva i suoi capolavori?

I capolavori sono i soggetti che scelgo, io intervengo su questi capolavori di persone, ridimensionandole e facendole sentire più vicine a noi. Vorrei condividere il mio modo di vedere la vita, e che cerco di mettere in pratica, secondo cui anche se nella vita ci si trova in difficoltà, o in un mare di guai, c'è sempre la possibilità di prendere al volo l'occasione camuffata da problema, ed imparare a nuotare in questo mare, divertendoci anche. L' arte sa nuotare!!

Come sceglie i suoi soggetti?

In base a quale città decido di intervenire, al vissuto del soggetto e a quello che ci rappresenta.

Nessuna connotazione politica?

Assolutamente no.

Le sue opere sono anche in vendita?

Sì certo, non ho un'altra occupazione.

Ha la consapevolezza di essere ormai uno street artist noto a livello internazionale, si sente il nuovo Banksy?

Assolutamente no! Vivo in maniera impersonale la cosa, prendo quello che viene, l'importante per me è non perdere il mio intuito, che mi guida senza fare troppi programmi. Che sia ricercato mi sorprende sempre un po'. Paragonarmi a Bansky? Magari, lo considero il più grande street artist vivente, lo stimo davvero molto, ma percorriamo sentieri diversi.

Se un giorno le sue opere andassero all'asta e venissero battute da un'importante casa d'aste, farebbe mai come si dice abbia fatto Banksy, che pare abbia inserito in un'opera di alto valore un dispositivo perché la stessa si autodistruggesse?

Non credo che mi sarebbe passato mai neanche per l'anticamera del cervello. Non so se le cose siano andate come ci è stato trasmesso, comunque rimane un colpo di genio.

Blub, con la sua arte che sa nuotare, trasmette dunque un messaggio importante, soprattutto in un momento storico e sociale così difficile come quello che viviamo in questo periodo: mai annegare nelle difficoltà, basta indossare una maschera da sub e dunque vedere le cose da una prospettiva diversa, per rendersi conto che anche i problemi possono rivelarsi delle opportunità.

Blub realizza quindi un’arte di strada che non solo valorizza i centri storici senza deturparli, anzi abbellendone alcuni vecchi elementi, ma anche che allieta le passeggiate dei passanti trasmettendo un forte messaggio positivo.

Non resta dunque che cercare per Lucca i ritratti di Blub che sono sparsi un po’ ovunque, sicuri che sentiremo ancora parlare di questo grande artista.