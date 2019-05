Cultura e spettacolo



“Buon compleanno Biblioteca Agorà”: sabato una ricca giornata di appuntamenti

giovedì, 16 maggio 2019, 17:12

La Biblioteca Agorà compie 17 anni. L'anniversario sarà celebrato sabato 18 maggio proprio negli spazi della biblioteca con una giornata ricca di appuntamenti per un evento che nasce con l'intento di ricordare la fondazione della Biblioteca – che risale al 17 maggio del 2002 – coinvolgendo i cittadini per realizzare quel senso di appartenenza indispensabile in un contesto dove la cultura viene diffusa grazie alla partecipazione di tutti.

Gli appuntamenti della mattina inizieranno alle ore 10 con laboratori dedicati ai bambini e alle bambine di età diverse. Sarà quindi la volta di “Buon compleanno Agorà” per progettare insieme a Lucca Crea il biglietto di auguri (da 13 anni di età) che continuerà nel pomeriggio; “Albero delle Storie” (dai due ai 5 anni) con letture animate e laboratori in natura. Per tutti (dagli 8 anni in poi) invece l'appuntamento è nel chiostro con “Banco delle stelle” su tematiche di scienza e matematica. Alle ore 10 ci saranno ancora due appuntamento con “Leggiamoci un caffè” in sala Holden mentre nell'auditorium sarà possibile partecipare a “Il bosco degli albi illustrati” in collaborazione con Immagina Festival.

Gli eventi proseguono alle ore 11 con “Laboratorio di handmade” per adulti e bambini dai 5 anni di età e, alle 11.30, con la proiezione di video dal titolo “Il servizio di pubblica lettura della città di Lucca”. La mattina, dalle ore 10 , sarà inoltre visitabile la mostra fotofrafica “Io mi vedo così”, una collettiva di fotografi under 25 in collaborazione con Fiaf.

Gli appuntamenti riprendono nel pomeriggio. Alle ore 15 saranno proiettati film in lingua originale sottotitolati in italiano e introdotti da un commento dell'Accademia Cinema Toscana (per giovani e adulti dai 16 anni in poi); inizierà poi la “Caccia al tesoro in biblioteca Agorà” mentre, nel chiostro, sarà la volta de “Il gruppo di lettura...si racconta”. Sempre alle ore 15, nella Sala Bambini, l'appuntamento è con le letture in lingua originale (inglese, polacco, arabo e spagnolo) per piccolissimi e per i loro genitori (0-5 anni) mentre Immagina Festival darà vita al laboratorio “L'uomo mangia-carta”.

Alle ore 15.15 poi, nella Sala Studio, la LudoLega Lucchese presenta, per giovani dai 14 anni in poi, i demo di giochi da tavolo mentre, alle 15.30 nell'Emeroteca l'appuntamento è con “Italia. Mare & Ambiente Sea Sentinels” con Kel12 e National Geographic Expeditions.

Alle ore 16 poi i laboratori proseguono con “World Cafè” che esplorerà, grazie alla facilitazione di Lucca Creative Hub, nuovi suggerimenti per rendere la nostra biblioteca sempre più bella ed accogliente mentre, alle ore 16.30 Giardini del Futuro rinnova l'appuntamento con Albero delle Storie per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni.

Per molte della attività è necessaria la prenotazione. E' possibile comunicare la propria presenza o richiedere maggiori informazioni scrivendo a biblio@comune.lucca.it o telefonando al numero 0583445716.

I festeggiamenti per il “compleanno” della biblioteca saranno anche l'occasione per presentare, alle ore 16 nell'Auditorium, il progetto di Art Bonus “Preziosa Agorà sempre più preziosa” una opportunità per chi ama la cultura nel nostro Paese che favorisce chi vuol prendersi cura di un patrimonio unico al mondo.

Art Bonus è infatti un credito di imposta per chi sostiene istituti e luoghi della cultura.

Introdurranno al tema e agli sviluppi sul territorio Emanuele Mancino, fundraiser della Scuola di Forlì e l’assessore alla cultura.