Concerto di pianoforte a quattro mani con il Duo Faccini

giovedì, 30 maggio 2019, 10:59

Venerdi 31 maggio alle 18,30, presso la sala dell'Affresco nel complesso di San Micheletto, si terrà un interessante concerto di pianoforte a quattro mani, protagonista il Duo Faccini. "Quattro mani ... due artisti ... un pensiero " è il titolo dato a questo appuntamento promosso da Flam assieme all'associazione Musicalia.



Elia e Betsabea Faccini sono i due pianisti che si esibiranno, attualmente brillanti studenti di fine corso del nostro conservatorio. L'ingresso è libero ed il concerto sarà preceduto da una breve presentazione di Giovanni Vitali ed Ester Mazzoni. In programma la Sonata kv 521 in Do maggiore e la Fantasia in do minore kv475 di W. A. Mozart, lo Scherzo n.3 op. 39 in Do diesis minore di F. Chopin e la Fantasia op. 103 in Fa minore di F. Schubert.



L'evento è sostenuto dal comune di Lucca e dalle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca ed è incluso nel cartellone del '700 musicale a Lucca.



Informazioni 391 479 0376