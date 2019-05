Cultura e spettacolo



"Cose nostre-la rivelazione", boom per la prevendita del libro di Pasquale Sgrò su Bookabook

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:28

Dieci giorni e un primo obiettivo è quasi raggiunto. Le ‘Cose Nostre’ di Pasquale Sgrò, in prevendita in anteprima sulla piattaforma Bookabook, hanno convinto già un gran numero di lettori e l’obiettivo di mandare alle stampe il primo volume della trilogia dello scrittore calabrese residente in Lucchesia è adesso a un passo.

Una prevendita che rappresenta una forte attenzione nei confronti della nuova fatica di Pasquale Sgrò, già noto a molti per aver ideato l’ispettore Felicino. Si tratta del primo volume di una trilogia di una saga familiare ambientata fra Calabria, Sardegna, Toscana e Sudamerica.

La prevendita è partita lo scorso 20 maggio ed ha raccolto un notevole gradimento dei lettori, che hanno così potuto iniziare a leggere in anteprima il testo.

Sgrò con ‘Cose nostre – La rivelazione’ ha ideato un romanzo appassionante e coinvolgente, che fin dai primi capitoli porta il lettore a interessarsi delle storie dei due protagonisti, Francesco e Giovanna. In un continuo rincorrersi, pagina dopo pagina, fra Toscana e Argentina, fra nord e sud, fra Sardegna e continente per poi approdare in Calabria ad annodare fili ancestrali fatti di racconti inconfessabili, vendette, faide e situazioni da affrontare.

Il libro è acquistabile su https://bookabook.it/libri/cose-nostre-la-rivelazione/

La trama

Il romanzo tratta di due saghe familiari che poi si intrecciano. Di Cose Nostre, cose del Sud, del cuore dell'Italia che ha il muscolo cardiaco malato.

Francesco vive in Toscana da dove era partito anni prima. Una telefonata di Zio Pietro, un capo bastone, lo fa tornare in Calabria. In treno ripensa a storie di sangue, faide familiari, fuitine consumate in piena libertà di costumi. Ma non è contento di correre incontro al passato.

In Argentina, invece, un ricco uomo d’affari sta morendo. Da ragazzino era scappato da una faida familiare nel Nuorese. Ha un medico grande amico che ha salvato dalle prigioni dell’Esma. La moglie è morta giovane e la figlia Giovanna non lo ama. La giovane, però, ha scovato in vecchie carte una lettera della nonna e parte per cercarla. La ritrova in Calabria dove conosce anche Francesco. E le due storie si intrecciano.

L’autore

Pasquale Sgrò è consulente per la sicurezza sul lavoro. Ha creato per fini didattici il personaggio dell’ispettore Felicino (un ispettore del lavoro) allo scopo di divulgare in una forma semplice e accessibile a tutti il tema della prevenzione dagli infortuni. Ha scritto 131 racconti brevi (101 già pubblicati e 30 in fase di pubblicazione) tutti illustrati a fumetti.

L’ispettore Felicino è anche il protagonista di una serie di romanzi gialli. Per ora ne sono stati pubblicati due.

Bookabook – Come funziona

La casa editrice Bookabook unisce i più alti standard dell’editoria tradizionale con il desiderio di innovare. I manoscritti inviati alla casa editrice vengono valutati e selezionati da un team di professionisti. Una volta scelto il lavoro viene pubblicato sulla piattaforma e sottoposto alla valutazione dei lettori, che possono preordinare l’opera. Una volta raggiunta la quota di 200 ordini il volume viene pubblicato e diffuso nelle librerie tradizionali e digitali.