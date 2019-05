Cultura e spettacolo



"Da crisalide a farfalla", un percorso di purificazione

sabato, 11 maggio 2019, 21:17

di Eliseo Biancalana

È stato presentato oggi alla libreria Ubik il libro di poesie "Da Crisalide a farfalla" dello spezzino Andrea Ruiu, che ha condensato nel volume la sua esperienza di ex detenuto. Presenti a commentare il libro con l'autore la dirigente dell'ufficio scolastico Donatella Buonriposi e l'avvocato Angela Mia Pisano. La lettura di alcuni brani è stata accompagnata dalle musiche di Francesco Ferrari.

"Ho cominciato a scrivere per portare la mente fuori" ha affermato l'autore, che si è avvicinato alla poesia durante i suoi cinque anni di permanenza in carcere, di cui tre al San Giorgio di Lucca. "Io ho la necessità di scrivere: devo scrivere, devo raccontare - ha proseguito - e voglio aiutare gli altri a comunicare, per condividere le proprie esperienze, anche quelle negative, perché diventino costruttive".

Il libro è diviso in tre parti. "La prima, "Crisalide", è la parte degli stati d'animo, la parte delle emozioni. In carcere c'è molta paura soprattutto per chi è alla prima esperienza" ha detto Ruiu. C'è poi una seconda parte con alcuni brani contro la violenza sulle donne e i bambini. "Ho avuto a che fare con persone che erano dentro per questi reati - ha spiegato l'autore -. Nonostante fossero in carcere non si rendevano conto di quello che avevano fatto". La terza parte è dedicata al difficile rientro in società. "Il mondo fuori è molto duro, è difficile il reinserimento" è la considerazione dello scrittore. Chiudono il libro alcune poesie dedicate al figlio.

"Per nessuna cosa al mondo, mai vale la pena perdere un giorno di libertà" ha sostenuto l'autore. "Sono esperienze dirette di vita, che per i ragazzi hanno un'importanza notevole" è stato il commento della dirigente Buonriposi. Da settembre Ruiu andrà nelle scuole superiori lucchesi per trasmettere un messaggio di legalità. Un progetto a cui ha lavorato molto la ex garante dei detenuti del comune di Lucca, l'avvocato Pisano. "È un libro molto bello - ha detto -, dà proprio l'impressione di un percorso di purificazione".