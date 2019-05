Cultura e spettacolo



Dieci anni di musica del presente”: Renzo Cresti dedica un libro al primo decennio di Cluster

martedì, 7 maggio 2019, 14:34

di giulia del chiaro

Un primo decennio, fatto di traguardi e di crescita, che si quantifica in centinaia di nuove composizioni, collaborazioni, nazionali ed internazionali, decine di festival e di incontri. È questo l’oggetto del libro di Renzo Cresti che, dedicato all’attività ininterrotta di Cluster – dal 2009 ad oggi –, unisce prime composizioni, articoli, foto e focus, raccolti dall’associazione in questo arco di tempo, per ricostruire le tappe del percorso che hanno fatto di Cluster un’importante realtà musicale di riferimento.

“Cluster ha saputo costruire un tramite eccellente di divulgazione del contemporaneo” si legge sul retro del libro e le parole sono quelle del presidente onorario dell’associazione, Gaetano Gianni Luporini, che era presente questa mattina, nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, per assistere alla presentazione dello scritto.

Il libro, il cui design è stato curato da Maurizio Della Nave, oltre a contenere una sorta di archivio storico del percorso dell’associazione, focus su tematiche specifiche ed elenchi di compositori che hanno collaborato, contiene anche tre cd di musica pianistica che comprendono 24 prime composizioni realizzate da soci Cluster e registrate dal vivo durante concerti avvenuti tra il 2014 ed il 2015. “All’inizio mi sono trovato di fronte un archivio di materiale informe – ha raccontato l’autore, Renzo Cresti – e solo organizzandolo ho avuto modo di rendermi conto delle tante cose fatte dalle centinaia prime esecuzioni alla capacità di proporre nuovi compositori al pubblico”. Il testo apre con una prefazione, contenente saluti ed interventi di diversi artisti ed autorità, seguita da una breve storia dell’associazione che introduce l’elenco, anno per anno, di tutte le cose fatte.

“Il nostro è stato un percorso cominciato in sordina – ha raccontato il presidente dell’associazione, Francesco Cipriano – ma col passare del tempo il progetto è andato ampliandosi. È proprio questa crescita esponenziale, che ci ha messo a contatto e ci ha condotto a collaborazioni con realtà di tutto il mondo, che ci richiede di modificare la nostra organizzazione interna per gestire al meglio festival e rapporti internazionali”. Un percorso, dunque, che nemmeno i fondatori della realtà Cluster immaginavano assumesse le proporzioni raggiunte e che ha richiesto, giunti al decimo anno, di tirare le somme di quanto fatto inventariandolo e documentandolo.

Soddisfazione per i successi dell’associazione espressa anche da parte delle autorità cittadine nella persona del sindaco, Alessandro Tambellini, che, nel ricordare il grande passato musicale di Lucca, ha sottolineato il ruolo fondamentale assunto da Cluster nel continuare a proporre la città come punto di riferimento nel panorama musicale odierno promuovendo nuovi compositori e opere: “Leonardo diceva che la musica è inferiore alla pittura perché non è permanente come la seconda – ha spiegato – ma io credo che il bello della musica stia proprio nella fruizione che riguarda un singolo momento e posso solo ringraziare Cluster per tutti i momenti di contemporaneità che ci ha offerto importanti per capire il presente”.

“Musica del presente” si legge nel titolo del libro ed è stato proprio l’autore a spiegare la scelta delle parole: “Da tempo abbiamo sostituito, nel sottotitolo al nome dell’associazione, la parola contemporanea con presente divenendo i ‘compositori interpreti del presente’ – ha sottolineato Cresti – perché il termine contemporaneo si porta dietro alcune indicazioni tipiche che fanno riferimento ad una musica accademica, colta e difficile.” Un termine che – ha spiegato – non può più essere in linea con la musica attuale che, negli ultimi 30 anni, ha acquistato un senso sferico, un tessuto armonico ed una cantabilità che si erano andati perdendo nel dopoguerra. È così che la parola diventa “presente” facendo riferimento non solo all’attualità della musica, ma anche alla necessità di spostarsi da un genere all’altro con compositori che sappiano muoversi su più terreni e generi. “Per noi è fondamentale volgersi al presente – ha concluso il presidente – ed il nostro obiettivo è proprio quello di rimanere immersi nelle dinamiche del nostro vivere per ritrovarsi qui, tra altri dieci anni, a raccontare di ogni cosa fatta.”