“Famiglie sostenibili”, tavola rotonda a Nave

venerdì, 31 maggio 2019, 10:49

Sabato 1° giugno (ore 17, Teatro San Girolamo) ultimo appuntamento con il Puccini Chamber Opera Festival, il festival permanente dedicato all’opera contemporanea

venerdì, 31 maggio 2019, 10:27

Nuovo appuntamento con gli instore dello Sky Stone and Songs: un altro protagonista dell'edizione 2019 di 'Amici' di Maria De Filippi arriva a Lucca per presentare il suo album di esordio. Si tratta di Jefeo che arriva in piazza Napoleone per incontrare i suoi fans domani (sabato 1° giugno), alle...

giovedì, 30 maggio 2019, 18:12

Tariffe agevolate per i residenti della provincia di Lucca e in Toscana che vogliono partecipare a Lucca Mortis, il corso di regia e sceneggiatura che si terrà a Lucca dal 24 al 30 giugno e permetterà ai partecipanti di poter passare sei giorni a stretto contatto con il regista Peter...

giovedì, 30 maggio 2019, 16:19

L'iniziativa è promossa dal comune di Lucca in collaborazione con provincia di Lucca, Anpi Lucca e IsrecLu. Lo scopo è quello di riflettere insieme sull'importanza della nostra Costituzione e celebrare insieme la Festa della Repubblica

giovedì, 30 maggio 2019, 13:30

Lunedì 3 giugno presso la sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara", complesso di San Micheletto (via Elisa 23), è in programma la cerimonia di premiazione del premio Mario Tobino (XIII edizione), istituito annualmente per promuovere la figura del grande scrittore viareggino

giovedì, 30 maggio 2019, 12:17

Sono entrati nel vivo in questi giorni anche sul nostro territorio i controlli della Guardia di Finanza previsti dal programma ispettivo stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Si tratta della prima tranche di ispezioni pianificate per verificare l'adesione alla nuova normativa privacy (il Gdpr) entrata in vigore...