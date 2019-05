Festa della Repubblica: sabato in piazza San Michele una maratona di lettura degli articoli della Costituzione

Altri articoli in Cultura e spettacolo

giovedì, 30 maggio 2019, 13:30

Lunedì 3 giugno presso la sala convegni "Vincenzo da Massa Carrara", complesso di San Micheletto (via Elisa 23), è in programma la cerimonia di premiazione del premio Mario Tobino (XIII edizione), istituito annualmente per promuovere la figura del grande scrittore viareggino

giovedì, 30 maggio 2019, 12:17

Sono entrati nel vivo in questi giorni anche sul nostro territorio i controlli della Guardia di Finanza previsti dal programma ispettivo stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Si tratta della prima tranche di ispezioni pianificate per verificare l'adesione alla nuova normativa privacy (il Gdpr) entrata in vigore...

giovedì, 30 maggio 2019, 12:08

Un pomeriggio dedicato al maestro di Bonn. È Ludwig van Beethoven il protagonista del concerto di domenica (2 giugno) alle 18 nella sala dell’Affresco del complesso di San Micheletto a cura dell’associazione culturale Animando

giovedì, 30 maggio 2019, 10:59

Venerdi 31 maggio alle 18,30, presso la sala dell'Affresco nel complesso di San Micheletto, si terrà un interessante concerto di pianoforte a quattro mani, protagonista il Duo Faccini. "Quattro mani ... due artisti ... un pensiero " è il titolo dato a questo appuntamento promosso da Flam assieme all'associazione Musicalia

giovedì, 30 maggio 2019, 10:13

Una lingua universale: dopo l'apprezzamento per la prima uscita al teatro di Valdottavo domenica scorsa (26 maggio), il coro Goccia di Voci diretto dal Maestro Lorenzo Sansoni porta il suo repertorio di world music eseguito a cappella venerdì 31 maggio alle 21 nella Pieve medievale di San Giovanni Battista ad...

mercoledì, 29 maggio 2019, 15:28

Dieci giorni e un primo obiettivo è quasi raggiunto. Le ‘Cose Nostre’ di Pasquale Sgrò, in prevendita in anteprima sulla piattaforma Bookabook, hanno convinto già un gran numero di lettori e l’obiettivo di mandare alle stampe il primo volume della trilogia dello scrittore calabrese residente in Lucchesia è adesso a...