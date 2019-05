Cultura e spettacolo



“Fortunato Depero. Dal sogno futurista al sogno pubblicitario” dal 10 maggio al Lu.C.C.A.

giovedì, 9 maggio 2019, 15:25

di eleonora pomponi coletti

Una partenza alla grande per il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art che ,dopo una chiusura di diversi mesi, riapre le porte il 10 maggio con una mostra a cura di Maurizio Scudiero, storico di riferimento per il Futurismo e maggior esperto di Depero, e Maurizio Vanni, museologo e storico dell’arte, dedicata ad uno dei maggiori rappresentati del Futurismo, Fortunato Depero.

La mostra, che prende il nome di “Fortunato Depero. Dal sogno futurista al sogno pubblicitario” comprende ottanta opere che ricostruiscono il percorso creativo dell’artista eclettico e visionario che si avvicinò prima di molti al mondo industriale e della pubblicità.

La proposta espositiva va dai capolavori che raccontano il sogno futurista di Depero dal 1914 sino alla prima metà degli anni Venti per poi approdare al mondo pubblicitario con i disegni e le grafiche delle campagne pubblicitarie da lui ideate per aziende come Acqua San Pellegrino, liquore Strega, il mandorlato Vido,, mattoni Verzocchi, del tamarindo Erba, del cioccolato Unica sino ad arrivare all’azienda Campari alla quale è stata dedicata un intera sala.

Grandi le novità tecnologiche per il Lu.C.C.A. che, grazie alla collaborazione con le aziende Thininside e Dimension offrirà un servizio all’avanguardia a tutti i visitatori; sarà infatti possibile, grazie ad un chatbot, ricevere informazioni sul proprio smartphone sull’opera che viene osservata in tempo reale (sia in lingua italiana che inglese).

Grazie ad un impianto di localizzazione presente all’interno delle sale, sarà possibile inviare informazioni via chat sul cellulare del visitatore in base all’opera alla quale il visitatore si trova di fronte, al fine di rendere la visita più coinvolgente, al contrario delle normali audioguide che prevedono un percorso prestabilito.

Per avviare il chatbot basterà prendere il proprio smartphone, inquadrare il QR fornito all’ingresso e seguire le istruzioni sul proprio schermo; ogni qualvolta ci si trovi di fronte ad un’opera sulla quale si desideri fare un approfondimento è possibile digitare nella chat i codici di cinque lettere presenti nelle didascalie a fianco dei quadri per ottenere tutte le informazioni desiderate.

La mostra resterà aperta fino al 25 agosto 2019 con orario 10- 19 dal martedì alla domenica.

Il costo del biglietto è di 10 euro per l’interno e di 8 per il ridotto.

Per ulteriori info è possibile consultare www.luccamuseum.com o scrivere a info@luccamuseum.com .