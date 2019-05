Cultura e spettacolo



Francesco Magrini e la sua battaglia vinta: "Lo pneumotorace non mi ha fermato" presentato alla Ubik

domenica, 19 maggio 2019, 11:28

di gabriele muratori

"Fare di un problema un'opportunità", questo uno dei luoghi comuni adottato dal giovane scrittore toscano, il quale è riuscito a rialzarsi nonostante un grave problema di salute che gli avrebbe condizionato la vita, e che ieri pomeriggio, presso la libreria Ubik di via Fillungo, ha presentato il suo libro inerente la sua battaglia vinta. Francesco Magrini, nato a Pescia nel 1993, nell'anno 2014 si trova di fronte ad un serio problema di salute, il pneumotorace spontaneo, ovvero quello che si può definire come un collasso spontaneo di un polmone, e a seguito del ricovero in ospedale, gli viene detto che la sua vita non potrà più essere quella di prima. Un duro colpo, soprattutto per uno come lui, che fa dello sport come una delle proprie ragioni di esistere.



"Mai arrendersi!". Questo il credo del giovane scrittore, che senza abbattersi, ha cercato una via d'uscita da questo tunnel di disperazione. "Si tratta ovviamente di sottoporsi ad una serie di cure ed operazioni, che oggi, rispetto già a quindici anni fa, danno risultati ottimali. A ciò va aggiunto un forte stato di perseveranza psicologica, volto a non farsi condizionare dalla paura, bensì ad affrontare con decisione ogni ostacolo".



Una storia descritta, la sua, che mette a nudo difficoltà, timori, situazione imbarazzanti, rabbia ed emozioni che l'hanno poi accompagnato a rientrare nel mondo dello sport più di prima. "Facevo molto sport" - racconta Francesco. "Dopo l'operazione, sono rinato nuovamente, ed ho addirittura aumentato le discipline". Corsa, nuoto, e poi ciclismo. "Lo pneumotorace spontaneo è un male che ovviamente non va d'accordo con lo sport, ma dopo tutti i trattamenti necessari, e grazie all'equipe medica del dottor Menconi dell'ospedale di Livorno, dove sono stato operato, ho ripreso in mano la mia vita".



Francesco Magrini, ha tagliato il nastro della sua nuova situazione sfidando la malattia, percorrendo ben 700 km in bicicletta, da Livorno a Roma, ovvero dalla città in cui si è operato, fino alla capitale, per poi fare rientro nella città di residenza, Montecatini Terme. Un racconto serio e comico allo stesso tempo, in grado di somministrare coraggio a chi purtroppo convive con lo stesso problema, ovvero una patologia che colpisce generalmente giovani tra i 20 e i 25 anni, perlopiù maschi, alti e magri. Una storia che sotterra tutte le paure, dal praticare sport a quella di volare, sfociando poi in una mentalità che ovviamente aumenta l'apprezzamento anche delle piccole cose. Nella saletta al primo piano della libreria, erano presenti oltre alla padrona di casa Gina Truglio, anche i ragazzi dell'associazione sportiva Special Olimpics, accompagnati dalla direttrice Claudia Maiorano, e dell'Allegra Brigata, accompagnati da Serena Frediani, i quali hanno interagito simpaticamente con lo scrittore, tempestandolo di domande. Presente anche l'editore Andrea Giannasi, che ha moderato la presentazione, portando a coinvolgere gli spettatori presenti.