Cultura e spettacolo



Giocare per crescere assieme: al Bucaneve l'incontro con Antonio Di Pietro

martedì, 28 maggio 2019, 09:31

Sarà il gioco tra genitori e figli il tema protagonista dell'incontro con il pedagogista ludico Antonio Di Pietro dell' Università di Firenze e Cemea Toscana.



L'iniziativa -dal titolo "Giocare per crescere assieme: il gioco tra genitori e figli"- è gratuita e aperta a tutti fino ad esaurimento posti. Si terrà il 1 giugno alle 16.30 al Centro "Il Bucaneve" di Santa Maria a Colle. L'incontro avrà attività pratiche, ma fornirà anche riflessioni con l'obiettivo di entrare nei segreti del gioco.

Saranno presenti anche i genitori che hanno frequentato la piccola scuola "Nessuno cresce da solo" organizzata dall'associazione "Paideia, insieme per l'educazione" nell'ambito del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà" che vede capofila il Comune di Lucca.

Docente a contratto alla Scuola di Studi Umanistici e della Formazione dell'Università di Firenze, presidente del Cemea Toscana, Antonio Di Pietro collabora con LUDEA (Libera Università dell'Educazione Attiva) e LUNGI (Libera Università del Gioco). Svolge formazione pratico-riflessiva, incontri con genitori e sperimentazioni laboratoriali. Scrive regolarmente per la rivista "Scuola dell'infanzia" e il blog "Sesamo – Didattica interculturale". Fa parte del comitato scientifico della rivista "UPPA – Un Pediatra Per Amico". Ha pubblicato diversi libri sul tema del gioco e del giocare.