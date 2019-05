Cultura e spettacolo



Giochi Matematici, ottimi risultati per l'Istituto Don Aldo Mei

mercoledì, 8 maggio 2019, 12:02

Ottimi risultati per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Don Aldo Mei di San Leonardo In Treponzio, che si sono distinti alle recenti semifinali nazionali dei "Campionati Internazionali di Giochi Matematici" per la provincia di Lucca, tenutesi a Viareggio il 16 marzo. I Giochi Matematici consistono in gare che prevedono un certo numero di quesiti la cui risoluzione richiede "logica, intuizione e fantasia", come recita lo slogan stesso dei giochi.



Francesco Pio Marcheschi, della classe 2D, si è classificato al primo posto nella categoria C1 (prima e seconda media), risolvendo 9 quesiti su 10. Edoardo Corrente, della classe 3A, si è classificato al terzo posto nella categoria C2 (Terza media e prima superiore) risolvendo 8 quesiti su 10. Entrambi accedono quindi alla successiva finale nazionale, che si terrà a Milano il prossimo 11 maggio, dove si confronteranno con i migliori giovani matematici d'Italia.



Il responsabile, professor Boni, il dirigente e tutti i professori della Scuola Secondaria Don Aldo Mei sono orgogliosi dei risultati ottenuti da questi ragazzi e si augurano che possano distinguersi anche nella fase nazionale, sottolineando la buona preparazione dei ragazzi del loro Istituto.