Cultura e spettacolo



Gli architetti aprono i loro studi al pubblico

giovedì, 16 maggio 2019, 17:55

Dopo le precedenti edizioni torna Open! Studi Aperti, la più importante manifestazione diffusa di architettura, promossa dal Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, che unisce gli architetti e i cittadini in un grande abbraccio culturale.

Lo scorso anno sono stati coinvolti oltre 750 studi disseminati in 92 provincie che attraverso mostre, conferenze, letture, tavole rotonde, o semplici aperitivi hanno incontrato oltre 40 mila cittadini. L’obiettivo della manifestazione è far conoscere le specializzazioni e gli ambiti in cui operano gli architetti e far comprendere l’importanza dell’architettura e di chi interviene sullo spazio pubblico e privato in cui tutti viviamo, con estrema attenzione all’identità dei luoghi, alla qualità del costruito, all’ambiente e al paesaggio. Open! Studi Aperti è la testimonianza della funzione culturale e sociale dell'architetto. Gli studi aderendo alla manifestazione colgono l’occasione per mostrare, attraverso la propria quotidianità creativa e progettuale, che l'architetto è portatore di positivi valori collettivi in grado di dare un contributo decisivo nel risolvere le questioni sociali, economiche e culturali della nostra società. Per Alessandra Ferrari, Coordinatrice del Dipartimento Promozione della Cultura architettonica e della figura dell’architetto, “Open Studi Aperti risponde innanzitutto ad un bisogno dei cittadini, quello che l’architettura sia per tutti.”

Da quanto è emerso da una recente indagine, commissionata alla Makno dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, all’architetto infatti “si richiede sempre più una grande capacità di ascolto: per comprendere i bisogni individuali e quelli delle comunità che sempre più vogliono partecipare alle scelte che riguardano l’ambiente e il futuro delle città e dei territori”.

Appuntamento quindi il 24 e 25 maggio presso gli studi ufficialmente iscritti sul sito www.studiaperti.it