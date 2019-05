Cultura e spettacolo



“Gloria Bell” e “Racconto d’Inverno” al Circolo del Cinema

mercoledì, 8 maggio 2019, 09:43

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 9 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Gloria Bell di Sebastian Lelio. Dinamica e indipendente, Gloria Bell canta in auto a squarciagola, si stordisce di cocktail e di danza nei dancing di Los Angeles e, tra un amante e l’altro, non smette di credere all’amore. Julianne Moore è Gloria Bell, una donna forte e fragile insieme, che sa risollevarsi quando tutto sembra affondare, che ha la capacità di ripartire, di ritornare in pista e di danzare. Ancora. Un ritratto intenso e spumeggiante, interpretato magistralmente da Julianne Moore in una Los Angeles solare e avvolgente. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 12 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata alle stagioni di Eric Rohmer. Sarà presentato Racconto d’Inverno. Per uno stupido disguido Félicie perde il suo Charles di cui è incinta, lui ignaro. Lo ritrova per caso – come aveva sempre sperato e sognato – cinque anni dopo su un autobus a Parigi. Sembrano gatte le donne di Eric Rohmer. Il loro narcisismo è felino: uno starsene a sé e in sé, morbide eppure lontane, colme della propria libertà. Il loro fascino vive di questo: del fatto d’essere (apparentemente?) irraggiungibili. E anche la Felicie di Racconto d’inverno è una gatta: mentre si dà si nega, mentre si apre si chiude. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.