Cultura e spettacolo



Grande successo per il Mozart Gala alla chiesa di San Giovanni

domenica, 19 maggio 2019, 13:47

Una serata da incorniciare, da scolpire negli annali della storia culturale e musicale lucchese: il "Mozart Gala" andato in scena ieri sera ha raccontato questo. Tutto esaurito nella chiesa di San Giovanni e pubblico deliziato, al cospetto dell'Orchestra Filarmonica di Lucca. La serata era inserita all'interno della XX^ edizione del Festival di Pasqua e Pentecoste, la manifestazione nata con il supporto del Puccini e la sua Lucca Festival, in collaborazione con la VII stagione dell'Orchestra Filarmonica di Lucca e con il Teatro del Giglio. L'appuntamento gode inoltre del patrocinio delle Fondazioni Cassa di Risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca e, inoltre, si avvale del sostegno dell'Orchestra Filarmonica di Lucca (presieduta da Gianfranco Barrago) e di Startcontent Tv Ltd London.



Come ogni anno, l'evento ha richiamato centinaia di persone intorno a quella sorta di culto che è rappresentato dalla musica del genio di Salisburgo. Sul palco, a dare spettacolo, ecco l'Orchestra Filarmonica di Lucca con Massimo Marconi al corno, Claudio Cavalieri al violino ed Andrea Colombini ai timpani ed alla direzione. Il programma - scandito dagli applausi inesauribili del pubblico - si è mosso attraverso il Concerto per corno ed orchestra n.1 KV412, la Sinfonia n. 33 KV319 e la Serenata KV239 ("Serenata notturna") per doppia orchestra e timpani. Nel finale è spuntata anche una "chicca" bissata a grande richiesta: una contaminazione tra le arie di Mozart e celebri temi scozzesi che ha riscosso un successo enorme. La serata ha anche avuto un risvolto benefico, grazie alla raccolta fondi per l'associazione "La Finestra", che da anni sostiene il Centro Anziani di sant'Anna.



Ma non c'è tempo per fermarsi: è già il momento, infatti, di pregustare il prossimo grande appuntamento, quello del 2 giugno, con il "Concerto di Gala per la Festa della Repubblica italiana": la location sarà il Teatro del Giglio di Lucca (inizio alle 21), sintomo di una sinergia reale tra istituzioni, più partecipi e pronte che mai nel supportare l'evento: Festival, Comune di Lucca, Teatro e Fondazioni bancarie, tutte unite per regalare alla cittadinanza un altro momento di grande spessore culturale.



Per la serata nel Teatro della città al pianoforte ci sarà il celebre Antonio Di Cristofano, affiancato dall'Orchestra Filarmonica di Lucca, diretta da Andrea Colombini. In programma ci sono musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: il concerto n. 20 in Re minore KV466 per pianoforte ed orchestra; la sinfonia n.26 in Si bemolle maggiore KV184; il concerto n.21 in Do maggiore KV467 per pianoforte ed orchestra. (Ingresso libero per tutto il pubblico fino ad esaurimento posti).