I giovani dell'associazione Guarnieri vincono a Crema e andranno al Piccolo Teatro di Milano

giovedì, 23 maggio 2019, 16:50

Blub è un artista fiorentino, noto ormai in tutta Europa e nel mondo, presente su Instagram e su Facebook (Blub l’arte sa nuotare) con migliaia di followers, che con la sua street art vuole lanciare un messaggio ben preciso, che infonde speranza. La Gazzetta di Lucca lo ha intervistato

giovedì, 23 maggio 2019, 11:01

Appuntamento venerdì 24 maggio alle 18 al Ridotto del Teatro del Giglio. Ingresso libero

giovedì, 23 maggio 2019, 10:52

Al Passaglia si sono conclusi, con successo, cinque moduli (due per Inglese, due per Matematica e uno per Italiano) che hanno coinvolto una quarantina di studenti del Biennio

giovedì, 23 maggio 2019, 10:01

Si avvera un sogno per Alfonsina (nome d'arte di Irene Lazzareschi), cantante lucchese di 15 anni, infatti venerdì 24 maggio uscirà il suo primo album di inediti del genere pop dal titolo “Parto da qui”.

giovedì, 23 maggio 2019, 09:06

Sabato 25 maggio si terrà il secondo appuntamento con la rassegna "I Fossi dell'Arte", (via del Fosso zona Madonna dello Stellario) promossa dal pittore Fabrizio Barsotti e da ARCI Lucca e Versilia, e volta a valorizzare quest'area così importante, scenografica e storica

mercoledì, 22 maggio 2019, 15:53

Venerdì nella Sala conferenze ‘Vincenzo da Massa Carrara’ in via San Micheletto 3 a Lucca, si terrà la presentazione del libro «Mostre permanenti». Carlo Ludovico Ragghianti in un secolo di esposizioni, a cura di Silvia Massa ed Elena Pontelli, pubblicato dalle Edizioni Fondazione Ragghianti Studi sull’arte