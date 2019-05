Cultura e spettacolo



I vincitori della 13^ edizione del concorso canoro "La Spiga d'Oro"

martedì, 14 maggio 2019, 11:08

Il comitato organizzatore nel ringraziare gli oltre quaranta concorrenti in gara provenienti da Livorno, Lucca, Pisa, Viareggio, Massa, Firenze e Pontedera, grazie ai quali il concorso ogni anno cresce in modo esponenziale , si congratula con i vincitori ai quali sono andati premi in denaro e corsi di formazione musicali gratuiti.



La Giuria di qualità composta da musicisti, giornalisti, discografici e produttori ha decretato vincitori della XIII Edizione del Concorso Canoro “La Spiga D'Oro”:



Per la Categoria Senior: 1° Classificata Ilaria Andreini, 2° Simone PE' , 3° Alys (Alessia Manigrasso)

Per la Categoria Junior:: Giulia D'Alessandro, Caterina Landucci ; Jennifer Grisafi.

Ed inoltre , Il Premio della Critica è andato a Lisa Selmi il Premio Telethon a Marco Mariani ed Alessandro Vincentini ed il Premio Palestra Musicale ai cantanti Rachele Bruni, Giulia D'Alessandro, Riccardo Bartelloni.



La serata finale sarà trasmessa da Noi Tv, Media Partern dell'Evento.