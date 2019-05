Cultura e spettacolo



Il 24 maggio esce “Parto da qui”, primo album di inediti della cantante lucchese Alfonsina

giovedì, 23 maggio 2019, 10:01

di barbara ghiselli

Si avvera un sogno per Alfonsina (nome d'arte di Irene Lazzareschi), cantante lucchese di 15 anni, infatti venerdì 24 maggio uscirà il suo primo album di inediti del genere pop dal titolo “Parto da qui”. La giovanissima cantante ha spiegato a “La Gazzetta di Lucca” che ha deciso di scegliere come nome d'arte 'Alfonsina' perchè è un nome che rappresenta la semplicità, il non fermarsi alle apparenze, il non giudicare al primo sguardo ma allo stesso tempo anche il coraggio di uscire dagli schemi per affermare la propria unicità senza temere le critiche e i giudizi altrui. Alfonsina ha iniziato a studiare canto pop cinque anni fa e solo da due si è avvicinata alla lirica ovvero da quando frequenta il liceo musicale “A.Passaglia”; lo scorso novembre ha esordito con un album di cover “Diario di giornata” che ha già riscosso molto successo. “L' album 'Parto da qui' è molto importante per me – ha dichiarato Alfonsina – perchè è nato dalla collaborazione con due persone speciali e poi è la prima volta che canto brani che sono solo miei e spero tanto che piacciano a chi li vorrà ascoltare”.



L'album infatti contiene quattro inediti di cui uno nato dal testo in cui parla di una sua esperienza personale, scritto e arrangiato da Jason D'Ascani mentre gli altri tre brani sono stati scritti, sia musica che parole, da Alessandro Bentivoglio, suo vocal coach.



“Nel brano 'Bolle' – ha dichiarato Alfonsina – racconto un periodo della mia vita in cui non venivo accettata per il mio aspetto fisico e avrei voluto appunto stare sempre dentro una bolla per non essere ferita da nessuno. Gli altri tre brani possono essere definiti con una parola: sogno per 'Questo è un bacio' dato che rappresenta la poesia che accompagna il bacio alla mia età, aspettativa in 'Luci sopra il mare' per quello che vorrei trovare nel mio futuro e infine la parola realtà per il brano 'Dimmi cosa vuoi' perchè a questa età è difficile comprendere se stessi, figuriamoci l'amore”.



Sarà possibile trovare l'album dal 24 maggio su tutti i digital store e in streaming.