Il 3 giugno nel palazzo arcivescovile apre l’esposizione: “Tredici secoli in mostra: l’archivio storico diocesano di Lucca dal VII al XX secolo”

martedì, 28 maggio 2019, 14:24

Il rapporto unico che lega l’Archivio Storico Diocesano alla storia della città e della chiesa di Lucca, sarà al centro di una mostra che aprirà il 3 giugno prossimo, nella sede del Palazzo Arcivescovile. Questa occasione, davvero unica, segna l’adesione all’iniziativa «Aperti al Mab. Musei Archivi Biblioteche ecclesiastici» promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana che su tutto il territorio italiano coinvolge circa 1500 enti tra archivi, biblioteche e musei. La mostra, curata dal personale dell’archivio, s’intitola: «Tredici secoli in mostra: l’Archivio Storico Diocesano di Lucca dal VII al XX secolo». Saranno esposti i pezzi più significativi conservati, alcuni dei quali per la prima volta protagonisti di una esposizione al pubblico. Tutto questo permetterà ai visitatori di scoprire e ammirare le particolarità più sorprendenti custodite nei depositi dell’istituto. Come noto, l’Archivio Storico Diocesano di Lucca, la cui documentazione anteriore all’anno Mille è iscritta nel Registro della Memoria del Mondo dell’UNESCO, accoglie materiale documentario variegato per tipologia e contenuto: dalle pergamene altomedievali del fondo Diplomatico Arcivescovile ai terrilogi degli Enti Religiosi Soppressi, dai codici miniati della Biblioteca Capitolare Feliniana ai Duplicati dei registri parrocchiali dell’intera Diocesi. Valorizzare il patrimonio documentario della Diocesi di Lucca, promuovendone la conoscenza tra i cittadini, è un obiettivo che la Chiesa di Lucca si prefigge e tenta di raggiungere da tempo con numerose iniziative, spesso coinvolgendo anche studenti delle scuole e dell’università. In questo caso il valore aggiunto sta nella dimensione nazionale dell’iniziativa che idealmente unisce numerosi enti ecclesiastici di tutta Italia nell’obiettivo di aprirsi, farsi conoscere e valorizzarsi. A Lucca, la mostra sarà inaugurata lunedì 3 giugno alle ore 10.00 nei locali dell’Archivio Storico Diocesano di Lucca, al secondo piano del Palazzo Arcivescovile, e rimarrà aperta fino a mercoledì 26 giugno 2019. Sarà possibile visitarla nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 12:30; per tutto il mese saranno organizzate visite guidate nel pomeriggio degli stessi giorni dalle ore 15:00 alle ore 16:30. L’accesso alla mostra sarà libero; mentre per le visite guidate occorre prenotare inviando una mail all’indirizzo archivio@diocesilucca.it o telefonando al numero 0583 430954.