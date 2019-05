Cultura e spettacolo



Il Baluardo rappresenterà l’Italia all’VIII° Festival Internacional de Coros

sabato, 4 maggio 2019, 08:52

Mercoledì 8 maggio inizia la nuova avventura de Il Baluardo gruppo vocale lucchese A.P.S. A seguito dell’invito del comune di Alfas del Pì, vicino ad Alicante in terra spagnola e del locale gruppo corale, il coro lucchese è stato chiamato a rappresentare l’Italia all’ VIII Festival Internacional de Coros che si terrà nella città spagnola il 10 e l’ 11 maggio di quest’anno. Dopo aver conosciuto il coro spagnolo e il sindaco della città di Alfas del Pì a Lucca lo scorso anno grazie alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, Il Baluardo, unico gruppo di canto popolare della città di Lucca , si appresta a partecipare a questo importante festival Internazionale e alla Giornata dell’ Europa il 9 maggio. Un momento magico per celebrare il proprio trentennale.



Il Baluardo che è stato fondato appunto il 16 settembre 1989, avrà così la possibilità di portare le proprie musiche toscane, italiane ed internazionali in terra spagnola senza dimenticarsi un omaggio a quella terra così amata. "Un grazie - commenta il gruppo - al sindaco di Alfas del Pì Vicente Arques ,al direttore del coro di Alfas Jose Antonio Rubio, al presidente della fondazione Banca del Monte Oriano Landucci, al consigliere Pietro Paolo Angelini per questa bellissima opportunità, con l’augurio di ben rappresentare la nostra Lucca, la nostra Toscana, la nostra Italia e perché no, la nostra Europa".