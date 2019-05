Cultura e spettacolo



Il fascino della storia fotografica di Lucca. Auto e motori del '900 si raccontano in un libro

venerdì, 24 maggio 2019, 14:22

di gabriele muratori

Presentato questa mattina presso la sede lucchese dell'Automobile Club d'Italia di via Catalani a sant'Anna, il volume "Automobilismo a Lucca nel '900", che racchiude nelle sue pagine una serie di raccolte fotografiche raffiguranti auto e motori della Lucca nel secolo scorso. Pubblicato dalla casa editrice Pacini Fazzi, il libro è stato realizzato dagli Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese "Arnaldo Fazzi", dietro l'appoggio dell'amministrazione comunale e dell'Aci Lucca, mettendo in evidenza il patrimonio storico del passato in fatto di automobili, che a cavallo degli anni ruggenti hanno lasciato a Lucca molti segni ricchi d'importanza, aprendo le porte della città a personaggi del calibro di Tazio Nuvolari e Enzo Ferrari, oltreché Eugenio Barsanti e Nicolò Matteucci. Soddisfatto il presidente dell'Aci, Luca Sangiorgio, che per l'occasione ha fatto allestire presso la sala conferenze una serie di gigantografie fotografiche molto suggestive. "Il libro segue le orme della mostra precedentemente realizzata presso il mercato del Carmine" – commenta il presidente. "Con questo splendido libro, possiamo assaporare il continuo con tante foto inedite che ben descrivono le nostre vecchie generazioni, nelle quali si possono ammirare sia la magnificenza delle auto d'epoca, sia ovviamente splendidi squarci della Lucca che fu". Presente anche l'assessore comunale alla cultura, Stefano Ragghianti, il quale si è complimentato con gli autori per il lavoro svolto. "Il '900 è stato purtroppo un secolo di avversità ma anche un secolo in cui l'evoluzione tecnologica ha avuto una forte spinta. Essa è passata dalla nostra città, nella quale si dice abbia avuto addirittura inizio anche quella che oggi è la vera e propria Formula1". Entusiasti dell'iniziativa anche Maria Pacini Fazzi e Lamberto Serafini dell'associazione Amici dell'Archivio Fotografico Lucchese, i quali hanno descritto la vastità di quello che si può definire un tesoro fotografico dell'archivio presso Villa Bottini. "Ad oggi abbiamo catalogato la bellezza di circa 250mila fotografie d'epoca. Ci rimane lavoro per altre circa 750mila foto" – commenta Serafini. "Immaginiamo quante miriadi di contesti potremmo evidenziare con le foto che raccontano il nostro territorio. A quelle poi dell'archivio potremmo aggiungere tutte quelle ad oggi assiepate nelle soffitte e nelle cantine di tante case dei lucchesi, raggiungendo un patrimonio fotografico incalcolabile. Non per nulla, disponiamo di uno dei più famosi archivi fotografici nazionali". Presente anche l'esperto fotografico Stefano Bortoletto, il quale ha dato risalto ad alcuni argomenti citati nella raccolta. "A Lucca possiamo ricordare i nostri concittadini Barsanti e Matteucci, inventori del motore a scoppio a idrogeno, per non parlare del prestigioso garage O.M. fino alle officine Balestrero, Fontana, Tadini, Terigi, Pagliai, Scaletta, Ricci e Zantonelli. Impossibile non citare la Coppa Edda Ciano, oppure la Firenze-Mare percorsa su quella che oggi è l'attuale autostrada, in cui il grande Nuvolari scrisse il record di velocità europeo a bordo della sua Alfa Romeo". Un libro con raffigurazioni in bianco e nero che rappresenta il fascino del secolo passato, che con le automobili d'epoca, si intravedono chiari e gradevoli riferimenti del nostro territorio, nonché l'eleganza e la compostezza dei nostri predecessori.