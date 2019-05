Cultura e spettacolo



"Immagina", festival delle storie illustrate a Lucca

martedì, 14 maggio 2019, 08:49

Manca poco all'inizio della prima edizione di "Immagina", il Festival delle storie illustrate che si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 maggio a Lucca: tre giorni ricchi di appuntamenti e mostre che celebrano i libri illustrati.



Perché un festival sui libri illustrati? Per promuovere una forma di libro comunemente associata all'infanzia, ma che invece può coinvolgere e appassionare anche il pubblico adulto. Il libro illustrato è a livello mondiale uno dei pochi settori dell'editoria in grandissima crescita: un veicolo privilegiato per trattare in modo poetico ed accessibile temi importanti, umani e di impegno sociale. Per questo la scelta del tema di questa prima edizione: il bosco. Attraverso di esso si parlerà di ecologia, sostenibilità, riuso ed educazione ambientale.

Sono state fondamentali per questo obiettivo molte delle collaborazione attivate sul territorio, come quella con Daccapo: l'allestimento del festival Immagina sarà creato in parte da questa realtà che fa del riciclo e della sensibilità ecologica una pratica di inclusione sociale.

Per altri allestimenti verranno utilizzati i legni recuperati grazie al Consorzio forestale e delle colline lucchesi degli alberi caduti durante le tempeste degli ultimi anni nei nostri boschi.

Ambiente e sostenibilità sono temi molto cari all'organizzazione di questo festival che affronterà sia direttamente nella realizzazione dell'evento sia attraverso i libri illustrati in mostra.

Gli appuntamenti da non perdere

Oltre le tre mostre che si svolgeranno nel Loggiato Pretorio in Piazza San Michele e nella Casermetta San Regolo sulle Mura cittadine il festival propone un calendario ricco di eventi.

Molti sono i laboratori per bambini, tra questi: presso lo studio Yogadeville si svolgerà un laboratorio di yoga ispirato all'albo illustrato "Nel bosco con Orsetto" (Franco Cosimo Panini); nella Casermetta San Regolo due laboratori creativi realizzati dall'illustratrice del libro "Nel mio giardino il mondo" (Terre di Mezzo); all'interno del Giardino Botanico un laboratorio sull'arte e la danza tenuto da Marta Tedolfi, educatrice museale presso l'Hangar Bicocca di Milano, "La Foresta", dall'omonimo libro (Terre di Mezzo); anche lo scrittore per Einaudi Ragazzi, Teo Benedetti, terrà un laboratorio creativo.

Non mancano gli appuntamenti anche per i più grandi: Questa non è una sedia è un laboratorio realizzato dall'Associazione Terre di Tutti, che crea intrecci e legami fra le persone attraverso l'artigianato; si può anche andare alla scoperta degli alberi monumentali della nostra città, una lezione all'aria aperta tra le storie dei nostri alberi con Massimo Giambastiani (dottore forestale). Gli appassionati di grafica e di illustrazione potranno partecipare al workshop sui Tunnel Book tenuto dallo studio grafico di fama internazionale Bomboland. Per chi invece vuole provare un'esperienza nuova c'è Moscacieca, un laboratorio sensoriale con UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) che porta a visitare l'Orto botanico come se non potessimo vederlo.

Amico Museo 2019

Immagina fa parte del calendario della manifestazione Amico Museo 2019. Le mostre rimaranno aperte durante la Notte dei Musei, sabato 18 maggio fino a tarda serata.

www.immaginafestival.it