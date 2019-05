Cultura e spettacolo



Izi domani allo Sky Stone per incontrare i fans

martedì, 14 maggio 2019, 11:35

Domani (mercoledì 15), sempre alle 14:30, torna per la terza volta a Lucca Izi, che presenterà allo Sky Stone & Songs il nuovo album, 'Aletheia'. Pubblicato a due anni di distanza dai lavori precedenti, 'Aletheia' è il primo album di Izi che esce per la Island Records. Il titolo è preso in prestito dal greco e il significato è 'rivelazione': è lo stesso Izi – all'anagrafe Diego Gelmini – che spiega perché questa scelta: «Si tratta del momento in cui arriva l'illuminazione. Un nuovo livello di consapevolezza. E' il momento in cui la vita comincia ad assumere un nuovo senso». In effetti l'album arriva dopo un periodo non facile per Izi: due anni di silenzio discografico che hanno coinciso con un periodo molto buio per l'artista, fatto, come racconta lui stesso «di depressione nera, crisi epilettiche e visioni».

A seguito di un'infanzia difficile, Diego decide di scappare di casa e sarà proprio la sua travagliata storia personale e il percorso incessante che lo porta ad affrontarla, a fare della sua scrittura uno strumento capace di comunicare contenuti e messaggi di straordinaria complessità e profondità.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it