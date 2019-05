Cultura e spettacolo



“La Caduta dell’Impero Americano” al Circolo del Cinema

mercoledì, 29 maggio 2019, 09:51

Giovedì 30 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film La Caduta dell’Impero Americano di Denys Arcand. Pierre-Paul, nonostante un dottorato in filosofia, deve lavorare come fattorino per tirar su uno stipendio appena decente. Un giorno, durante una consegna, si ritrova sulla scena di una rapina finita male, che lascia sull’asfalto due morti e altrettanti borsoni pieni di soldi. Cosa fare? Pierre-Paul diventerà una sorta di Robin Hood canadese dal viso pulito, che insegue un’ideale, una vita migliore, scontrandosi con una società di pazzi che inseguono modelli da pazzi e che hanno perso di vista la propria umanità. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.